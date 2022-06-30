محافظ كفر الشيخ يعتمد تحديث المخططات التفصيلية لـ 53 قرية

جدة - نرمين السيد - اعتمد محافظ كفرالشيخ جمال نورالدين، تحديث المخططات التفصيلية لـ 53 قرية بالوحدات المحلية التابعة لمراكز "سيدى سالم، دسوق، بيلا، الحامول، بلطيم، الرياض، كفرالشيخ، قلين، فوه، مطوبس".





وأوضح المحافظ، فى بيان، اليوم الخميس، أنه تم اعتماد تحديث المخططات التفصيلية تفعيلا لجهود الدولة فى سبيل سعيها لضبط عملية البناء وتنظيم العمران؛ لمنع ظهور العشوائيات لاستكمال مخططات التطوير والتنمية. وأكد أهمية تحديث المخططات التفصيلية فى المساهمة فى إحداث التنمية العمرانية والسكانية، وضمان الالتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية وأحكام القانون 119 لسنة 2008، بالإضافة إلى الحفاظ على الرقعة الزراعية من التعدى ومنع ظهور مناطق عشوائية. وأشار إلى أنه تم مراعاة ضوابط التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية للمواطنين ومراعاة التخطيط العمرانى مستقبلا، بما يتناسب مع المرحلة المقبلة ومع خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

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