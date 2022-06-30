انت الان تتابع خبر عاجل – هيئة الأرصاد عن طقس غداً الجمعة : حر موت في كل حته والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة غداً الجمعة الموافق الأول من شهر يوليو 2022، حيث أنه سوف يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب البلاد وذلك خلال ساعات النهار، أما في الليل فيسود طقس معتدل علي كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد انه سوف يكون هناك نشاط رياح أحيانا مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة التي بها زيادة بنسبه 3%.

درجات الحرارة المتوقعة غداً الجمعة الموافق 1 يوليو 2022:

1- القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 23 درجة.

2- الإسكندرية العظمى 29 درجة والصغرى 21 درجة

3- مطروح العظمى 27 درجة والصغرى 20 درجة.

4- سوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة.

5- قنا العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجات.

6- أسوان العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة.