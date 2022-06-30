انت الان تتابع خبر عاجل.. الطب الشرعي يفجر مفاجأة بخصوص المذيعة شيماء جمال.. سجلوا الجثمان بـ 181 مجهول والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قام أحد المصادر في الطب الشرعي بتفجير مفاجأة مدوية في واقعة قتل المذيعة شيماء جمال على يد زوجها بسبب الكثير من الخلافات بينهم، ودفن جثتها في مزرعة البدرشين، وكشفت أن جثمانها مسجل في دفتر الجثث المجهولة داخل مشرحة زينهم برقم 181 إلى ان تظهر البصمة الوراثية “دي إن إيه” والتأكد من إنه خاص بالمذيعة أو سيدة اخرى.

الطب الشرعي يفجر مفاجأة بخصوص المذيعة شيماء جمال

وتم نقل جثة المذيعة شيماء جمال لمشرحة زينهم بناءاً على قرار جهات التحقيق حتى يتم إجراء الصفة التشريحة الخاصة بالجثمان للتعرف على سبب الوفاة، وأيضاً الحصول على عينة وإرسالها لمعمل طبي لإجراء تحليل البصمة الوراثية للتعرف على هويتها، وأشار إلى أن الجثمان تم تسجيله داخل دفتر المجهولين في مشرحة زينهم تحت رقم 181، حتى يتم الانتهاء من تحليل البصمة الوراثية للتعرف على ما إذا كانت هي المذيعة أو جثمان سيدة أخرى.

استخراج جثمان المذيعة شيماء جمال في حالة تعفن

وكشف المصدر أن مأمورية الطب الشرعي انتقلت مساء يوم الإثنين الماضي لمزرعة في منطقة البدرشين، وهذا بناءاً على قرار من جهات التحقيق، لاستخراج الجثة المدفونة في هذه المزرعة، واضاف أنه تم استخراج جثة سيدة ولم يتم التعرف على ملامحها أو سنها، وذلك بسبب أنها في حالة تعفن رمي كامل