انت الان تتابع خبر موعد صرف معاش يوليو 2022 من الماكينات الآلية.. الخير قادم قبل عيد الأضحى والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يتأهب جميع أصحاب المعاشات ومستحقي المعاش لصرف معاشات شهر يوليو 2022 قبل عيد الأضحى المبارك لشراء جميع المستلزمات الخاصة به، وتعد من أبرز الاشياء الذي يبحث عنها جميع المستفيدين منه بشكل مستمر ودائم.

موعد صرف معاش يوليو 2022 من الماكينات الآلية

وسوف يتم صرف معاشات يوليو 2022 بدءاً من غداً الجمعة، ويكون هذا عن طريق ماكينا الصراف الآلي لكل المستحقين الذين يصل عددهم لأكثر من 10 ملايين و814 ألفاً بقيمة إجمالية تصل لـ 22 مليار جنيه، وتستمر ايضاً عمليات صرف معاشات يوليو من بنك ناصر، وبشكل خاص لكل من تخلفوا عن الصرف في المواعيد المحددة له.

تسهيلات في بنك ناصر لصرف معاشات يونيو

ويبدأ بنك ناصر في تقديم الكثير من التسهيلات والإجراءات التي تساعد في تيسير صرف معاشات يونيو من داخل بنك ناصر، وبشكل خاص لكل من تخلفوا عن الصرف في المواعيد المحددة، وأيضاً العمل على تغذية جميع ماكينات الصراف الآلي عند البنك، ويضع البنك التحول الرقمي والشمول المالي في مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية الاستراتيجية للتنمية المستدامة “رؤية مصر 2030”.