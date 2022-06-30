انت الان تتابع خبر رابط التقديم في مسابقة 30 ألف معلم 2022.. الحقوا قدموا من السبت القادم والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم الفني أنه من المرجح أن يتم فتح باب التقديم في مسابقة 30 ألف معلم 2022 يوم السبت 2 يوليو 2022، وهي تعتبر من أكثر المسابقات التي تشغل بال جميع المواطنين، وسوف يستمر التقديم إلى يوم 24 يوليو 2022.

رابط التقديم في مسابقة 30 ألف معلم 2022 للجميع

وكشف وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، أنه يمكن لكل من يهمه الأمر الوصول إلى رابط التقديم في مسابقة 30 ألف معلم 2022، وهذا يكوت من خلال النقر هنا، وسوف يخضع جميع المتقدمين إلى المسابقة للكثير من الاختبارات أو التقييمات التحريرية الإلكترونية حضورية في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وتشمل على ما يلي:

السمات الشخصية والكفاية السلوكية.

الكفيات التكنولوجية والمعرفية والثقافة العامة.

الكفايات التربوية.

الكفايات التخصصية “تخصصة الأكاديمي.

اختبارات اللياقة البدنية والصحة النفسية

وبعدما يتخطي المتقدمين إلى مسابقة 30 ألف معلم 2022 الاختبارات التي ذكرناها سابقاً، سوف يكون عليهم تخطي تدريب اللياقة البدنية والصحة النفسية، وأيضاً اجتياز تدريب آخر خاص بمدى تقبل استراتيجيات التعليم طبقاً للنظام