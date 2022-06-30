انت الان تتابع خبر عاجل- إصابة 6 أشخاص في حادث مروع بـ”بني سويف” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصيب 6 أشخاص بإصابات متفرقة في الجسم، إثر حادث حادث تصادم سيارة بنخلة بمركز الواسطى شمال بني سويف بسبب السرعة الزائد من السائق.

من جانبها قامت قوات الحماية المدنية التابعة لمحافظة بني سويف بالدفع بمجموعة من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى الواسطى المركزى والدفع بسيارات مطافي لأخماد للنيران الناتجة عن هذا الحادث.

وأنتقل ضباط والقيادات الأمنية بالمحافظة ، إلي مكان الواقعة بعدما تلقوا إخطار بذلك للوقوف علي أخر التطورات الناتجة عن الحادث والكشف عن ملابسات الحادث وذلك للاطمئنان على صحة وسلامة المواطنين وفتح الطريق أمام حركة مرور السيارات بالتنسيق مع مسؤولين في المركز عن طريق أوناش المرور.

وأشارت التقرير الطبي إلي إصابة كل من أحمد فكرى زينهم 35 سنة، مصاباً بكدمات وسحجات بالجسم، ومحمد ميهوب عبد الحميد 29 سنة، مصاباً بكدمات وسحجات بالجسم، وعبد الرحمن سعيد أحمد 27 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالساق الأيمن، وثابت بشرى ثابت 25 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالذراع والفخذ الأيمن، صابر محمود على 53 سنة، مصاباً بجرح قطعي بالوجه نحو 5 سم، وكدمات بالساق الأيمن، وأحمد سلامة مصطفى 29 سنة، مصاباً بكدمات بالصدر وجرح قطعي بالساق الأيمن نحو 5 سم.