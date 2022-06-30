انت الان تتابع خبر عاجل – التعليم تعلن عن رابط التحويل بين المدارس في محافظة الجيزة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم برئاسة الدكتور طارق شوقي، قراراً هام بشأن التحويلات بين المدارس في نطاق محافظة الجيزة، حيث أنه أوضح فتح باب لمن يرغب من أولياء الأمور التحويل لأبنائهم بداية من يوم 1يوليو القادم.

وأشارت التعليم، أنه عملية التحويلات بين المدارس في الجيزة سوف تصل متاحة حتي يوم 15 أغسطس 2022 بمدة تصل إلي شهر ونصف، مؤكدة أنه سوف يتم الإعلان عن نتيجة التحويل في أوائل شهر سبتمبر القادم.

رابط التحويل بين المدارس في محافظة الجيزة: