انت الان تتابع خبر عاجل – الاسكان تعلن عن موعد طرح الإعلان الـ16- جهز فلوسك بسرعة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العرانية برئاسة المهندس عاصم الجزار، موعد بدء الحجز في الإعلان السادس عشر من مشروعات الاسكان الاجتماعي، الذي يتم تقديمه إلي متوسطي الدخل بدعم من البنك المركزي.

وأكدت الاسكان، أن لن يتم طرح عن الاعلان الـ16 من مشروعات الإسكان الاجتماعي قبل نهاية العام الجاري 2022، موضحة أنه يتم في الفترة الحالية عملية حاليا تسليم الشقق الخاصة بالإعلانات السابقة.

وأشارت الوزارة أن هناك عدد من الشروط التي يجب علي المستفيدين من الوحدات السكنية الالتزام بها والتي يعتبر أهمها أن يتواجدوا فيها وألا يتصرفوا فيها بالبيع أو الإيجار أو تغيير نشاطها.

في هذا السياق من المتوقع أن يكون عدد من المدن الجديدة داخل محافظات جمهورية مصر العربية مثل أكتوبر الجديدة وحدائق أكتوبر و15 مايو والعبور الجديدة، ومدينة السادات وبعض المدن في محافظات وجه قلبي.