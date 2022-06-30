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القاهرة في الخميس 30 يونيو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /708118/وفد-صحة-النواب-يتفقد-مستشفي-النصر-التخصصي-للأطفال-ببورسعيد

لمتابعة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل..

قام وفد لجنه الصحة بمجلس النواب برئاسة النائبة سهير عبد الحميد بزيارة مستشفي النصر التخصصي للاطفال بمنطقة المناخ ببىرسعيد ضمن زيارة اللجنه في يومها الثاني للمحافظة لمتابعه و تقييم تطبيق منظومه التامين الصحي الشامل لمحافظة بورسعيد .

دوت الخليج وفد صحة النواب يتفقد مستشفي النصر التخصصي للأطفال ببورسعيد واستقبل الدكتور عمرو عادل مدير مستفي النصر الوفد البرلماني من لجنه الصحة واصطحب الوفد في جوله تفقدية داخل المستشفي التي تحتوي علي مبني رئيسي مكون من ٣ ادوار يشمل اقسام جراحة القلب اطفال وكبار وعيادات خارجيه وقسم طواريء اطفال وقسم الكيماوي وقسم القسطرة وتشمل اقسام رعايه الاطفال تحتوي علي حضانات وبنك دم وقسم تحاليل وقسم للاشعه . كما تحتوي النستشفي علي قسم اورام الاطفال وقسم غسيل كلوي وقسم المعامل الطبيه وقسم رعايه حديثي الولادة وغرفه عزل . واستمع الوفد البرلماني من لجنه الصحة بمجلس النواب للمواطنين المترددين علي المستشفي للاستماع الي شكواهم ومدي رضاهم عن الخدمه الطبيه المقدمه لهم لتذليل اي عقبات امامهم . وانطلق وفد برلماني من لجنه الصحه بمجلس النواب برئاسه النائبة سهير عبد الحميد الي محافظة بورسعيد لمابعه تقييم تطبيق منظومه التامين الصحي الشامل لمحافظة بورسعيد بعدد من المستشفيات والوحدات الصحيه ومراكز طب الاسرة. وقام الوفد في يومه الاول بمحافظة بورسعيد بزيارة مستشفي ٣٠ يونيو بحر البقر سابقا جنوب بورسعيد للوقوف علي مدي جدوي الخدمه المقدمه للمواطنين ومتابعه وتقييم الخدمه المقدمه للمواطنين وكذلك وحدة طب اسرة الجوهرة بمنطقه الزهور محافظة بورسعيد كما قام الوفد بزيارة لوحدة طب اسرة عثمان بن عفان واستمعوا لشكاوي المواطنين للوقوف علي حلها . كما التقي الوفد البرلماني من لجنه الصحة بمجلس النواب المحافظ اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد وقام الوفد بزيارة مستشفي التضامن للوقوف علي عمليات الانشاء والتطوير بجانب تفقد مستشفي المبرة وتفقد الوفد مستشفي الحياة بورفؤاد . ويضم الوفد برئاسة الدكتورة سهير عبد الحميد والنائبة الدكتورة عبلة الالفي والنائبة امنيه رجب والنائب مكرم رضوان والنائب محمود العزب والنائبة سمر سالم وانضم النائب احمد فرغلي نائب بورسعيد للوفد .

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