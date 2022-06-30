حتى عيد الأضحى..إطلاق المرحلة 22 لمبادرة كلنا واحد | شاهد

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القاهرة في الخميس 30 يونيو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /708115/حتى-عيد-الأضحىإطلاق-المرحلة-22-لمبادرة-كلنا-واحد--شاهد

قامت وزارة الداخلية، بإطلاق فاعلية لمبادرة كلنا واحد بمناسبة الاحتفال بتلك المناسبة الوطنية بمشاركة عدد من كبرى الشركات والكيانات التجارية وسلاسل المواد الغذائية لتقديم منتجاتها للمواطنين خلال تلك الفعالية بخصومات خاصة وأقل من مثيلاتها بالأسواق وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو.

فاعليات المبادرة

وذلك استمرت فعاليات تلك المبادرة على مدار 22 مرحلة والتى من المقرر أن تستمر فعالياتها حتى نهاية عيد الأضحى المبارك لعام 2022م.

ونظراً لما تشهده فعاليات مبادرة كلنا واحد من إقبال للمواطنين وكانت محل إشادة لما تقدمه من منتجات ذات جودة عالية بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق.

السلاسل والشركات

فقد حرصت عدد من الشركات وسلاسل المواد الغذائية على الانضمام والمشاركة فى فعالية 30 يونيو ليصبح إجمالى الكيانات المشاركة فى الفعالية (عدد 22 كيانًا صناعيًا وتجاريًا بإجمالى عدد 543 منفذًا- عدد 27 مولاً تجارياً- عدد 59 سلسلة مواد غذائية ومطاعم بإجمالى عدد 376 محلاً).

نهاية عيد الأضحى

هذا إلى جانب استمرار فعاليات المرحلة الـ 22 من مبادرة (كلنا واحد) حتى نهاية عيد الأضحى المبارك لعام 2022م بالتنسيق مع مختلف قطاعات وزارة الداخلية ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وبالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية بجميع أنحاء الجمهورية.. وذلك بعدد من فروع تلك السلاسل بإجمالى (1002) فرع على مستوى الجمهورية.. بالإضافة إلى عدد (1026) منفذاً ثابتًا ومتحرك وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات لمنظومة "أمان" التابعة لوزارة الداخلية حتى نهاية العام.

موقع وزارة الداخلية

وذلك من خلال الأماكن الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية على شبكة الإنترنت (www.moi.gov.eg).

مبادرة كلنا واحد

وتعد مبادرة "كلنا واحد" واحدةً من أكبر المبادرات المجتمعية التى أطلقتها وزارة الداخلية فى إطار الدور المجتمعى لمنظومة العمل الأمنى للمساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين.. والتى تأتى فى إطار توجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين.

ضبط شخص هارب من تنفيذ 29 حكم قضائى بالبحيرة

نجح قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية من ضبط شخص، مطلوب التنفيذ عليه في 29 حكم قضائي، بمدد حبس بلغت 78 سنة وكفالات مالية بالبحيرة.

تفاصيل ضبط المتهم

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة من ضبط (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة مركز شرطة البرلس بكفر الشيخ وله محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة غرب النوبارية بالبحيرة) ومطلوب التنفيذ عليه فى (29) حكم قضائى "3 جنايات – 22 جزئى – 4 مستأنف" فى قضايات "إستعمال القوة – سرقة بالإكراه" والمقضى فيها بالحبس مدد بلغت أكثر من (78 سنة) وكفالات مالية حال تواجده بمسكنه ، وبحوزته (بندقية خرطوش – عدد من الطلقات من ذات العيار).

اعتراف المتهم

بمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بصحتها ، كما أضاف بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين .