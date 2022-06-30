انت الان تتابع تفاصيل خبر الصحة: عيادات بعثة الحج الطبية قدمت خدمات الكشف والعلاج لـ1724 حالة من الحجاج المصريين في مكة والمدينة حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 30 يونيو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /708112/الصحة-عيادات-بعثة-الحج-الطبية-قدمت-خدمات-الكشف-والعلاج-لـ1724-حالة-من-الحجاج-المصريين-في-مكة-والمدينة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم خدمات الكشف والعلاج لـ1724 حالة من خلال عيادات البعثة الطبية المصرية للحج، حتى مساء أمس الأربعاء، بينهم 639 حالة تلقت الخدمة في عيادات مكة المكرمة، و1080 حالة في المدينة المنورة.

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وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه تم تحويل 3 حالات مرضية للمستشفيات السعودية بالمدينة المنورة، وجميعهم تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفيات، مضيفا أنه تم التنسيق لعمل جلسات الغسيل الكلوي لأحد الحجاج المصريين، كما تم التنسيق لتلقي جلسات العلاج الكيماوي لمريض أورام.

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وأشار «عبدالغفار» إلى أنه تم إدخال عيادتين إضافيتين لخدمة الحجاج في مكة المكرمة، تزامنا مع بدء التفويج إلى مكة، ليرتفع إجمالي العيادات بها إلى 11 عياده موزعة علي 8 فنادق، حيث وصل إجمالي عدد العيادات بالأراضي المقدسة لـ 14 عيادة.

ومن جانبه، أكد الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائي، ورئيس البعثة الطبية للحج، سلامة جميع الحجاج المصريين من أي أمراض معدية، ووجود تعاون وتنسيق تام مع كل المستشفيات، والسلطات الصحية السعودية.

وأضاف «قنديل» أن فرق البعثة الطبية، تواصل مرورها الدوري على مقرات إقامة الحجاج المصريين، في مقرات إقامتهم بفنادق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، مع تنظيم ندوات يومية لتوعية الحجاج بالإجراءات الواجب اتخاذها لحماية أنفسهم من الأمراض، للحفاظ على سلامتهم خلال أداء المناسك، وحتى عودتهم إلى الأراضي المصرية.

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وأوضح الدكتور عمرو قنديل، أن البعثة الطبية قامت منذ أول أيام التفويج، بتقديم 623 ندوة لتوعية الحجاج، بينهم 95 ندوة تم تقديمها في غرف الإقامة، و528 ندوة في أماكن التجمعات بالمساجد والمطاعم ووسائل نقل الحجاج، لافتا إلى أن إجمالي عدد المستفيدين من الندوات بلغ 3635 حاجًا.