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القاهرة في الخميس 30 يونيو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /708111/إدارة-الحوار-الوطني-تهنئ-الشعب-المصري-بثورة-٣٠-يونيو-المجيدة

هنأت إدارة الحوار الوطني، الشعب المصري بثورة ٣٠ يونيو المجيدة، مضيفة “ تسعة أعوام على كلمة الشعب الأبيّ ورغبته في التغيير.. واجهنا الأزمات والصعاب حاربنا الإرهاب وأهل الشر”.

دوت الخليج

إدارة الحوار الوطني تهنئ الشعب المصري بثورة ٣٠ يونيو المجيدة

وتابعت إدارة الحوار” بدأنا في البناء ولم الشمل معاً واليوم.. نبدأ مجدداً الحوار الوطني الشامل لكل مصري.. لأن الطريق نحو الجمهورية الجديدة يبدأ بالحوار”.

وكانت أعلنت إدارة الحوار الوطني عن التشكيل الكامل لمجلس أمنائه، حيث ضمت كلا من النائب أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب، والنائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب، والكاتب الصحفي جمال الكشكي، رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي، الدكتور جودة عبدالخالق، وزير التضامن الاجتماعي الأسبق وأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، الدكتورة ريهام باهي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة.

كما ضم أيضا سمير مرقص، الباحث والكاتب السياسي، الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس النواب ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، الكاتب الصحفي عبدالعظيم حماد، رئيس تحرير الأهرام والشروق الأسبق. الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ ورئيس تحرير الشروق. وضم أيضا: الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، الدكتورة فاطمة السيد أحمد، الكاتبة الصحفية، الدكتورة فاطمة خفاجي، منسقة الشبكة العربية للمجتمع المدني النسوي، رجل الأعمال كمال زايد، الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، الأديب والكاتب محمد سلماوي. الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية. الدكتور محمود علم الدين، أستاذ الصحافة بجامعة القاهرة، المحامي والحقوقي نجاد البرعي، الدكتور هاني سري الدين، أستاذ القانون التجاري والبحري بجامعة القاهرة.