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القاهرة في الخميس 30 يونيو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /708110/الدفاع-الروسية-يعلن-عن-تبادل-أسرى-مع-القوات-الأوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، فى بيان لها عن تبادل أسري مع الجانب الأوكراني، لافتة إلى أن عدد الأسري من القوات الأوكرانية أكثر من ستة آلاف أوكراني

دوت الخليج

114 مقابل 114

وذكر المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف بأنه :" يوم أمس الموافق 29 يونيو تم تبادل 114 عسكريا مقابل 144 وتم تنظيم وتنفيذ ذلك بأوامر من القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية"

كما أوضح بيان الوزارة بأن :" جميع المفرج عنهم تقريبا أصيبوا بجروح أو إصابات خطيرة، إنهم يتلقون بالفعل كل الرعاية الطبية اللازمة".

أكثر من 6 آلاف أسير

وتابع المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية :" اسمحوا لى أن اذكركم بأن العدد الأجمالى للجنود الأوكرانيين الذين تم أسرهم أو استسلامهم يزيد عن ستة آلاف شخص".

ويشار إلى أن وزارة الدفاع الروسي قد أعلنت فى وقت سابق بأن القوات الروسية دمرت مركز للقيادة العسكرية الأوكرانية بالقرب من مدينة دنبيرو، وتشهد المدينة التي تقع وسط أوكرانيا ومنطقة دنبيروبتروفسك المحيطة بها تصعيد للقصف الروسي فى الأيام الأخيرة فضلا عن مناطق أخري فى أوكرانيا.

كما اعلنت وزارة الدفاع الروسية فى وقت سابق من اليوم عن انسحاب القوات الروسية من جزيرة الثعبان وهي جزيرة فرضت القوات الروسية سيطرتها عليها منذ بدأ عملياتها العسكرية فى أوكرانيا ولهذه الجزيرة أهمية استراتيجية حيث السيطرة عليها يسمح بفرض الهيمنة على الخطوط الجوية والبحرية والتجارية المتجهة إلى أوكرانيا.