انت الان تتابع تفاصيل خبر بمبلغ 600 ألف يورو.. البرلمان يناقش اتفاقية البنك الأوروبي لتمويل مشروع مترو الإسكندرية \ أبو قير.. الإثنين المقبل حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 30 يونيو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /708108/بمبلغ-600-ألف-يورو-البرلمان-يناقش-اتفاقية-البنك-الأوروبي-لتمويل-مشروع-مترو-الإسكندرية--أبو-قير-الإثنين-المقبل

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الإثنين المقبل، مناقشة تقرير اللجنـة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربيـة رقـم ٢٢٦ لسنة ٢٠٢٢ بشأن الموافقة على اتفاق منحة التعاون الفني المقدمة من البنك الأوروبـي لإعادة الإعمـار والتنميـة لتمويـل مشـروع متـرو الإسكندرية / أبوقير بمبلغ 600 ألف يورو الموقع بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بتاريخ 19 / 4 / ۲۰۲۲.

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أكد التقرير، أن مشروع مترو الإسكندرية ( قطار أبو قير سابقاً) يمثل قفزة حضارية كبيرة في محافظة الأسكندرية لما يقدمه من خدمة نقل متميزة وسريعة تراعي الاشتراطات البيئية السليمة وتحفظ للمحافظة الشكل الحضاري الذي تستحقه، إلى جانب كونه قد جاء استجابة لمطالب مواطني الإسكندرية لاستيعاب الزيادات المتسارعة في الطلب على خدمات النقل بالمحافظة وتحسين مستوى الخدمة الذي ساء بشكل ملحوظ خلال العقد الأخير.

حيث جاء هذا المشروع محققا لجميع الأهداف التنموية والخدمية والحضارية التي يتطلع إليها الشعب السكندري، وذلك من خلال دخول خدمة المترو الصديق للبيئة لأول مرة في المحافظة، وإلغاء قطار أبو قير المتهالك والمتسبب في انبعاثات كربونية مضرة، وزيادة الطاقة الاستيعابية لعدد الركاب من 61000 إلى مليون راكب يوميا، وتخفيض زمن التقاطر من 10 دقائق إلى ٢.٥ دقيقة، وتحرير المسير بدون أية تقاطعا. ويأتي هذا المشروع في إطار الاستجابة لتوجيهات القيادة السياسية للحكومة المصرية وهي تبنى الجمهورية الجديدة بالتوسع في استخدام الطاقة النظيفة في جميع مشروعاتها التنموية لتكون متساقة مع الاهتمام العالمي بالحفاظ على البيئة وتخفيض الانبعاثات الكربونية من خلال التوسع في استخدام الطاقة المتجددة، ولتكون تلك الجمهورية الجديدة قد بدأت من حيث ما انتهى إليه الآخرون.

الهدف من الإتفاق المعروض

-دعم تقديم عقد تشغيل وصيانة طويل الأجل مع مشغل مترو ذي خبرة ومن المتصور أن تشمل هذه المهمة ما يلي:

- مراجعة ممارسات وإجراءات إدارة ومراقبة عقود التشغيل والصيانة في الهيئة القومية للأنفاق.

- التوصية بسلسلة الممرات المحسنة وتقديمها والإتفاق عليها. ه تقديم تقرير سنوى عن تنفيذ التدابير المتفق عليها.

-مراجعة وتقديم المشورة بشأن الاختيار، وإعداد وبدء العقد لعمليات المترو.

- مراجعة أداء عمليات المترو للسنة الأولى.

-دعم تنفيذ خطة العمل البيئية والإجتماعية (ESAP).

-مساعدة المستفيد في تطوير وتحسين أداء البيئة والصحة والسلامة لتلبية السياسة البيئية والإجتماعية بالبنك، هذا بالإضافة إلى متطلبات خطة العمل البيئية والاجتماعية.

- من المتوقع أن تشمل المهمة إعداد خطة العمل البيئية والاجتماعية وفقا لمعايير ومتطلبات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وغيره من المقرضين المعنيين، بالإضافة إلى جهاز شئون البيئة المصري والقوانين واللوائح المصرية.