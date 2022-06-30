انت الان تتابع تفاصيل خبر قبل عيد الأضحي ضبط صاحب ثلاجة بحوزته لحوم وأحشاء فاسدة بالقاهرة حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 30 يونيو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /708107/قبل-عيد-الأضحي-ضبط-صاحب-ثلاجة-بحوزته-لحوم-وأحشاء-فاسدة-بالقاهرة

نجحت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب ثلاجة لحوم كائنة بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة، وذلك لإدارته الثلاجة بدون ترخيص، وحيازته كميات من المواد الغذائية " لحوم" مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية، غاشاً بذلك جمهور المستهلكين بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

لحوم وأحشاء فاسدة

كما عُثر بداخلها على 760 كيلو لحوم - 1,990 طن أحشاء، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة .

تنفيذ 7134 حكم قضائى وضبط 17 تاجر مخدرات بالقليوبية

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

نتائج الحملة

أسفرت جهودها عن ضبط 16 قضية إتجار فى المواد المخدرة ضُبط خلالها (كمية من المواد المخدرة المتنوعة) بحوزة 17 متهم " لعدد 6 منهم معلومات جنائية" و تنفيذ 7134 حكم قضائى متنوع.

إتخاذ الإجراءات

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها وإستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين .

ضبط شخص هارب من تنفيذ 29 حكم قضائى بالبحيرة

نجح قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية من ضبط شخص، مطلوب التنفيذ عليه في 29 حكم قضائي، بمدد حبس بلغت 78 سنة وكفالات مالية بالبحيرة.

تفاصيل ضبط المتهم

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة من ضبط (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة مركز شرطة البرلس بكفر الشيخ وله محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة غرب النوبارية بالبحيرة) ومطلوب التنفيذ عليه فى (29) حكم قضائى "3 جنايات – 22 جزئى – 4 مستأنف" فى قضايات "إستعمال القوة – سرقة بالإكراه" والمقضى فيها بالحبس مدد بلغت أكثر من (78 سنة) وكفالات مالية حال تواجده بمسكنه ، وبحوزته (بندقية خرطوش – عدد من الطلقات من ذات العيار).

اعتراف المتهم

بمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بصحتها ، كما أضاف بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين .