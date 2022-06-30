صحة النواب تتفقد مستشفي دار صحة المرأة بحي المناخ ببورسعيد وتستمع لشكاوي المواطنين..صور

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القاهرة في الخميس 30 يونيو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /708102/صحة-النواب-تتفقد-مستشفي-دار-صحة-المرأة-بحي-المناخ-ببورسعيد-وتستمع-لشكاوي-المواطنينصور

قام وفد لجنه الصحة بمجلس النواب برئاسة النائبة سهير عبد الحميد بزيارة مستشفي دار صحة المرأة بحي المناخ ببورسعيد ضمن زيارة اللجنه في يومها الثاني للمحافظة لمتابعه و تقييم تطبيق منظومه التامين الصحي الشامل لمحافظة بورسعيد .

دوت الخليج

صحة النواب تتفقد مستشفي دار صحة المرأة بحي المناخ ببورسعيد

واستقبل الدكتور اسلام بيومي مدير مستشفي دار صحة المرأة الوفد البرلماني من لجنه الصحة واصطحب الوفد في جوله تفقدية داخل المستشفي التي تحتوي علي ٣ طوابق تشمل اقسام استقبال وطوارىء لحالات النساء وقسم الحضانات الذي يحتوي علي ١٠ حضانات وغرفتين عمليات و٨ اسرة رعايه مركزه وقسم خاص للتحاليل والمعمل والاشعه وبنك الدم .

واستمع الوفد البرلماني من لجنه الصحة بمجلس النواب للمواطنين المترددين علي المستشفي للاستماع الي شكواهم ومدي رضاهم عن الخدمه الطبيه المقدمه لهم لتذليل اي عقبات امامهم

وانطلق وفد برلماني من لجنه الصحه بمجلس النواب برئاسه النائبة سهير عبد الحميد الي محافظة بورسعيد لمنابعه تقييم تطبيق منظومه التامين الصحي الشامل لمحافظة بورسعيد بعدد من المستشفيات والوحدات الصحيه ومراكز طب الاسرة.

وقام الوفد في يومه الاول بمحافظة بورسعيد بزيارة مستشفي ٣٠ يونيو بحر البقر سابقا جنوب بورسعيد للوقوف علي مدي جدوي الخدمه المقدمه للمواطنين ومتابعه وتقييم الخدمه المقدمه للمواطنين وكذلك وحدة طب اسرة الجوهرة بمنطقه الزهور محافظة بورسعيد كما قام الوفد بزيارة لوحدة طب اسرة عثمان بن عفان واستمعوا لشكاوي المواطنين للوقوف علي حلها .

كما التقي الوفد البرلماني من لجنه الصحة بمجلس النواب المحافظ اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد وقام الوفد بزيارة مستشفي التضامن للوقوف علي عمليات الانشاء والتطوير بجانب تفقد مستشفي المبرة وتفقد الوفد مستشفي الحياة بورفؤاد .

ويضم الوفد برئاسة الدكتورة سهير عبد الحميد والنائبة الدكتورة عبلة الالفي والنائبة امنيه رجب والنائب مكرم رضوان والنائب محمود العزب والنائبة سمر سالم وانضم النائب احمد فرغلي نائب بورسعيد للوفد .