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القاهرة في الخميس 30 يونيو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /708101/رقص-يسرا-وشيماء-سيف-تامر-حسني-يشعل-حفل-زفاف-أحمد-العدل-فيديو

شارك الفنان تامر حسني متابعيه فيديو من حفل زفاف أحمد العدل وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام، وظهرت يسرا ترقص على أغاني تامر حسني كما جاء الزفاف بحضور عدد كبير من نجوم الفن.

دوت الخليج يرصد لكم لقطات من حفل زفاف أحمد العدل بمشاركة تامر حسني

تامر حسني في زفاف أحمد العدل

ونشر تامر حسني الفيديو وعلق: “حبايب قلبي أحمد العدل و عروسته القمر دينا مليون مبروك كان فرح زي العسل مع كل نجوم مصر حبايب قلبي و يسرا القمر كانت مبدعة أما بقى ضحكة شيماء سيف حاجه تانية من العسل وهي بتركب الهوا هزغزغني واضحكني هو دا مليون مبروووك لأحمد و دينا و كل العدليه و عقبال الجميع”.

وظهرت الفنانة يسرا وهي ترقص مع تامر حسني والعروسين، وانتشرت حالة من البهجة والرقص على أنغام تامر حسني التي تضيف لجميع حفلات الزفاف طابع مميز كالعادة.

تامر حسني وفيلم بحبك

روج الفنان تامر حسني، للفيلم، بطرح البرومو الرسمي الثاني له عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، معلقًا: الإعلان الرسمي الثاني لفيلم بحبك، والمحدد إصداره 7 يوليو.

أبطال فيلم بحبك

وينافس تامر حسنى في موسم عيد الأضحى السينمائى بفيلم "بحبك"، تأليف وإخراج تامر حسنى في أولى تجاربه بالإخراج السينمائي، وبطولة تامر حسنى، هنا الزاهد، حمدى الميرغنى، هدى المفتى، أحمد عزمى، مدحت تيخة، عمرو صحصاح، شهد الشاطر، عالية راشد وعدد آخر من الفنانين.

أعلن الفنان تامر حسني عن فكرة جديدة قرر أن يتبناها لمساعدة المرضى في مصر، ونشر تامر حسني فيديو من لقاء اليوتيوبر حسين الجوهري في برنامج "حديث القاهرة" من تقديم خيري رمضان عبر قناة "القاهرة والناس" وكتب: يا حسين يا حبيبي أنا معاك و بدعمك وبدعم حملتك الإنسانية السامية وسلامي لصديقي وحبيبي أستاذ خيري رمضان وعندي فكرة أتمنى رعايتها ودعمها من أجل كل مريض فكره مش هتخلي مريض واحد في مصر يمد إيده لحد.

وتابع: لو مليون مصري اشترك فيها هنحل أزمة الأمراض المكلفة في مصر كلها ،، مليون مصري بس من ال 120 مليون مصري هيتطوعوا على حساب معين للتبرع وهيكون في لجنة مسؤولة من جهة رسمية مسؤولة في الدولة بتقييم الحالة ماديا والمليون مشترك دول هيكونوا بيتبرعوا بشكل دائم كزكاة عنهم وعن أولادهم لخدمة مجتمع كامل وممكن نسميها مثلاً صفحة المليون أخ.