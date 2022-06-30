انت الان تتابع تفاصيل خبر أبرز لقطات من تكريم المخرج سميح منسي بمركز الثقافة السينمائية «صور» حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 30 يونيو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /708100/أبرز-لقطات-من-تكريم-المخرج-سميح-منسي-بمركز-الثقافة-السينمائية-صور

أقام المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست زينب عزيز، أمسية بمركز الثقافة السينمائية وتم خلالها تكريم المخرج سميح منسي الذي استعرض مشواره الفني الغني كمخرج العديد من الأفلام التسجيلية الهامة، وذلك فيتمام الساعة السادسة مساءً يوم أمس.

دوت الخليج يرصد لكم لقطات من تكريم المخرج سميح منسي في أمسية المركز الثقافي للسينما وذلك خلال السطور القادمة

تكريم المخرج سميح منسي

وقد أشارت السيناريست زينب عزيز إلى الضرورة البالغة في تقدير فناني ومخرجي المركز القومي للسينما أصحاب البصمات الهامة بالسينما التسجيلية والروائية، ومن جانبها أوضحت السيناريست زينب عزيز، أن المخرد سميح منسي وضع بصمات مهمة بالسينما التسجيلية والروائية خلال مشواره الفنى الحافل.

وأشارت إلى أن من أهم أعماله التي لا تنسى فيلم "للذاكرة وقائع" وفيلم "واحد كابتشينو" و"أوان البحر"، بينما كان آخر أفلامه التسجيلية فيلم "سيرة البطل الشعبى" من إنتاج المركز القومى للسينما.

أعمال المخرج سميح منسي

ويشار أن سميح منسي عمل كمخرج بالمركز القومى للسينما ثم شغل منصب مدير إدارة الأفلام التجريبية ثم مديرا لمركز الثقافة السينمائية ومدير عام للإدارات الإنتاجية بالمركز القومى للسينما.

وعرض خلال احتفالية التكريم، فيلم "سيرة البطل الشعبى" الذى يرصد رحلة البطل المصرى عبر التاريخ من خلال تناول الفيلم لشخصية البطل المصرى، والتي تظهر داخل المصريين فى وقت المحن والشدائد والأوقات العصيبة، ويستعرض أيضًا هذا الفيلم لمحات ومشاهد متعددة للشخصية المصرية منذ العصر الفرعونى حتى العصر الحديث.

اقرأ أيضًا..

سعد رمضان: «أخدت أغنية أدهم نابلسي بعد اعتزاله ومش عارف صح ولا غلط»

وشهد حفل التكريم حضور كوكبة من نجوم الفن والمخرجين من أصدقاء ومحبى المخرج سميح منسى، كما يشرف على اللقاء الكاتبة أمل عبد المجيد مدير عام مركز الثقافة السينمائية.

يذكر أن سميح منسي من مواليد عام 1960، وكان قد حصد ليسانس الآداب قسم الفلسفة في جامعة القاهرة، ثم التحق بالمعهد العالي للسينما، وعمل مساعد مخرج مع العديد من المحترفين في مجال الإخراج مثل محمد خان، وشرف فهمي، محمد خان، إنعام محمد، كما أخرج فيلم “واحد كابيتشينو”.