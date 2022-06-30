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القاهرة في الخميس 30 يونيو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /708099/رئيس-مجلس-الشيوخ-يشارك-على-رأس-وفد--بأعمال-مؤتمر-باكو-للشبكة-البرلمانية

وصل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إلى العاصمة الأذرية باكو، على رأس وفد للمشاركة بأعمال مؤتمر باكو للشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز المنعقد يومي ٣٠ يونيو و١ يوليو تحت عنوان "دعم دور البرلمانات الوطنية في تعزيز السلام العالمي والتنمية المستدامة".

رئيس مجلس الشيوخ يشارك على رأس وفد بأعمال مؤتمر باكو للشبكة البرلمانية

دوت الخليج

ويتضمن جدول أعمال المؤتمر كلمة لرئيسة الجمعية الوطنية لجمهورية أذربيجان، واعتماد إعلان باكو والنظام الأساسي المتعلق بأساليب عمل الشبكة، وانتخاب رئيسا للشبكة وثلاثة نواب للرئيس ، فضلا عن الموافقة على الشعار والعلم الرسميين للشبكة.

وراس جلسة الافتتاح الهام علييف رئيس جمهورية اذربيجان، حيث القى كلمة رحب فيها بالوفود المشاركة وحياهم على دعمهم لانشاء الشبكة التى تستهدف مد جسور التعاون ببن برلمانات دول عدم الانحياز.

وقد القي المستشار عبد الوهاب عبدالرازق كلمة فى المؤتمر، نقل في بدايتها تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لشقيقه الرئيس الهام علييف رئيس أذربيجان، و تهنئته له بالعيد القومي لاذرببجان ومرور ٣٠ عاماً على إقامة العلاقات المصرية الاذربيجانية.

كما أعرب المستشار (عبدالرازق) عن تقديره وشكره للمسئولين في أذربيجان الشقيقة لما بذلوه من جهد كبير من أجل إطلاق هذه الشبكة التى تمثل رافداً جديداً من روافد الدبلوماسية البرلمانية، داعياً الي توسيع التعاون بين دول حركة عدم الانحياز من خلال الشبكة لاستكمال وتحقيق مبادئها و أهدافها، والتي يأتي في مقدمتها الحفاظ على السلم والامن الدوليين واحترام سيادة الدول ووحدة اراضيها،وحتي تكون تجمعاً برلمانياً يستطيع معالجة قضايا الدول النامية بشكل اكثر عدلا وانصافاً في ظل المتغيرات والتحديات التي يشهدها العالم الان.

واكد رئيس مجلس الشيوخ علي موقف مصر الدائم والمؤيد دائماً لمبادئ حركة عدم الانحياز، منذ أن كانت احد مؤسسيها في مؤتمر باندونج عام ١٩٥٥

وقد حضر المؤتمر المستشار محمود اسماعيل عتمان امين عام المجلس.