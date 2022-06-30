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القاهرة في الخميس 30 يونيو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /708098/برسالة-مؤثر-مصطفي-شوبير-يودع-ميشيل-يانكون-مدرب-حراس-المرمي-صور

حرص مصطفي شوبير حارس مرمي النادي الأهلي الشاب، علي توديع مدرب حراس المرمي ميشيل يانكون برسالة مؤثر بعد التعاقد مع مدير فني جديد للشياطين الحمر.

ويرصد دوت الخليجالتفاصيل:

وكتب مصطفي شوبير عبر حسابة الرسمي"فيس بوك:" شكرًا لك على كل ما فعلته من أجلنا ، لقد علمتني كثيرًا شكرًا لك على إيمانك بي ، لقد كنت مثل الأب بالنسبة لنا لقد كان شرفًا حقيقيًا التعامل مع مثل هذا المدرب العظيم والشخص.

ومن ناحية اخري قام بتكليف ميشيل يانكون مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بتولي الإشراف على تدريب حراس مرمى فرق قطاع الناشئين.

نتيجة مباراة الأهلي والزمالك

مسانتهت مباراة الأهلي والزمالك بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2 – 2، في المباراة التي أقيمت على ملعب الأهلي وي السلام ضمن منافسات بطولة الدوري العام.

ونجح محمد شريف في إحراز الهدف الأول للنادي الأهلي في مرمى نادي الزمالك، في الدقيقة 12 من عمر اللقاء، واستغل شريف خطأ مدافع الزمالك محمد عبد الغني الذي قام بإرجاع الكرة عن طريق الخطأ إلى الخلف ليحرز محمد شريف الكرة من فوق حارس الزمالك محمد عواد.

فيما سجل نادي الزمالك هدف التعادل في مرمى النادي الأهلي عن طريق أشرف بن شرقي في الدقيقة 67 من عمر المباراة بعد عرضية من شيكابالا.

فيما محمود عبد الرزق شيكابالا بالهدف الثاني في شباك النادي الأهلي في الدقيقة 75 من عمر المباراة، بعد عرضية من يوسف أسامة نبيه.

ثم أحرز صلاح محسن هدف التعادل في الدقيقة 80 لتصبح النتيجة 2-2 ضمن منافسات بطولة الدوري العام في المباراة التي تقام على ملعب الأهلي وي السلام.