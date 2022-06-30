انت الان تتابع تفاصيل خبر خاص لـ دوت الخليج.. لتعليم تكشف خطوة مهمة بمسابقة ال٣٠ ألف معلم حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 30 يونيو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /708095/خاص-لـ-تحيا-مصر-لتعليم-تكشف-خطوة-مهمة-بمسابقة-ال٣٠-ألف-معلم

كشف الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، عن آلية توزيع المعلمين(معلمي الفصل و معلمي رياض الأطفال) بمسابقة ال٣٠ ألف معلم التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع التنظيم والإدارة ، الأحد الماضي.

دوت الخليج

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن بدء التقديم لمسابقة التعاقد مع 30 ألف معلم مساعد، بدءًا من 2 وحتى 24 يوليو الجاري، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/ التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والتي يدير من خلالها الجهاز جميع مراحل المسابقة، والتي ستكون حلقة الوصل بين الجهاز والمتقدمين، لإخطارهم بمراحل المسابقة.

وقال نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، في تصريحات خاصة ل"دوت الخليج"، إنه تم حصر نسب العجز في المعلمين في كافة المدارس على مستوى الجمهورية، وكذلك تحديد نسب العجز في كل مادة سواء أساسية أو أنشطة إضافية، وذلك لتيسير العمل على توزيع المعلمين بعد تعيينهم وفق ضوابط محكمة لسد العجز بشكل تدرجي، مؤكدا أنه تم الإعلان عن المسابقة وفقاً لاحتساجات كل مادة بالمحافظات، لضمان أفضل استهداف لأماكن العجز.

وأضاف الدكتور رضا حجازي، إنه تم التنسيق مع المديريات التعليمية باحتياجات كل إدارة تعليمية وكل مدرسة بكل تخصص، لتسهيل عمليات توزيع المعلمين بعد قبولهم في مسابقة ال٣٠ ألف معلم، موضحا أنه سيتم توزيع المعلمين المقبولين على المدارس داخل حيز الإدارة التعليمية التابعين لها، وإذا كان هناك عدد أكثر يتم توزيعهم على الإدارة المجاورة.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن مسابقة لسد العجز بالمدارس الحكومية، تتضمن تعيين 15 ألف و817 معلم مساعد بمرحلة رياض الأطفال و14 ألف و 813 معلم مساعد "معلم فصل" بالصفوف الأولى بالمرحلة الإبتدائية (الصف الأول والثاني والثالث الإبتدائي).

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن مسابقة ال٣٠ ألف معلم، تأتي تلبية لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعيين 150 ألف معلم لدعم هذا القطاع الحيوي للدولة الذي يخدم استراتيجية مصر 2030، وتحسين جودة العملية التعليمية.

وشددت وزارة التربية والتعليم على أن الوزارة تحتاج إلى معلمين ذوي فكر مختلف ويتمتعون بقدرات مهنية ومهارية تتناسب مع قطار التطوير.