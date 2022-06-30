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القاهرة في الخميس 30 يونيو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /708091/عمرو-محب-يعود-للإشراف-على-إدارة-العلاقات-الدولية-وميشيل-يانكون-بالإشراف-على-تدريب-حراس-المرمى-فى-قطاع-الناشئين

وجه محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الشكر إلى عمرو محب لما بذله من جهد مع الجهاز الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم، وقيامه بأعمال الترجمة ، وعاد الدكتور عمرو محب للإشراف على إدارة العلاقات الدولية وتنمية المهارات في قطاع كرة القدم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وذلك بناءً على قرار مجلس إدارة النادي الصادر قبل عام في هذا الشأن، وجاء هذا القرار بعد تولي الجهاز الجديد بقيادة البرتغالي ريكاردو سواريش مسئولية الفريق الأول.

ومن ناحية اخري قام بتكليف ميشيل يانكون مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بتولي الإشراف على تدريب حراس مرمى فرق قطاع الناشئين.

مباريات الأهلي المتبقية

الأهلي ضد الجونة

- الأهلي ضد فيوتشر أف سي

- الأهلي ضد بيراميدز

- الأهلي ضد الإسماعيلي

- الأهلي ضد الجونة

- الأهلي ضد مصر للمقاصة

- الأهلي ضد المقاولون العرب

- الأهلي ضد فاركو

- الأهلي ضد الإتحاد السكندري

- الأهلي ضد المصري

- الأهلي ضد إيسترن كومباني

- الأهلي ضد إنبي

- الأهلي ضد طلائع الجيش

- الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا.

نتيجة مباراة الأهلي والزمالك

مسانتهت مباراة الأهلي والزمالك بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2 – 2، في المباراة التي أقيمت على ملعب الأهلي وي السلام ضمن منافسات بطولة الدوري العام.

ونجح محمد شريف في إحراز الهدف الأول للنادي الأهلي في مرمى نادي الزمالك، في الدقيقة 12 من عمر اللقاء، واستغل شريف خطأ مدافع الزمالك محمد عبد الغني الذي قام بإرجاع الكرة عن طريق الخطأ إلى الخلف ليحرز محمد شريف الكرة من فوق حارس الزمالك محمد عواد.

فيما سجل نادي الزمالك هدف التعادل في مرمى النادي الأهلي عن طريق أشرف بن شرقي في الدقيقة 67 من عمر المباراة بعد عرضية من شيكابالا.

فيما محمود عبد الرزق شيكابالا بالهدف الثاني في شباك النادي الأهلي في الدقيقة 75 من عمر المباراة، بعد عرضية من يوسف أسامة نبيه.

ثم أحرز صلاح محسن هدف التعادل في الدقيقة 80 لتصبح النتيجة 2-2 ضمن منافسات بطولة الدوري العام في المباراة التي تقام على ملعب الأهلي وي السلام.