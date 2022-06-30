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القاهرة في الخميس 30 يونيو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /708090/القوات-الروسية-تعلن-انسحابها-من-جزيرة-الثعبان-الأوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، فى بيان لها، اليوم الخميس، عن انسحابها من جزيرة الثعبان الأوكرانية الواقعة فى البحر الأسود والتي احتلتها القوات الروسية منذ العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا

دوت الخليج

وصرحت وزارة الدفاع الروسية فى البيان :" فى 30 يونيو فى بادرة حسن نية، أنجزت القوات الروسية اهدافها المحددة فى جزيرة الثعبان، وسحبت كتبيتها منها" مؤكدا على أن من شان هذه الخطوة تعمل على تسهيل صادرات الحبوب من اوكرانيا.

أهمية جزيرة الثعبان

ويذكر ان جزيرة الثعبان تقع فى جنوب أوكرانيا فى البحر الأسود وهي تمثل هدف استراتيجي حيث السيطرة عليها يسمح فى التحكم فى جميع الخطوط البحرية والعسكرية والتجارية المتجهة إلى أوكرانيا.

وفى وقت سابق اعلنت القوات الأوكرانية بتنفيذ ضربات ضد القوات الروسية التي تمركزت فى جزيرة الثعبان تزامنا مع نقله لأسلحة وأنظمة صاروخية إليها

ويشار إلى أن جزيرة الثعبان تسمي بهذا الأسم نسبه إلى كونها موطن لثعابين بيضاء قاتلة تصل إلى 4000 ثعبان.

ويذكر أن منذ بدأ العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا قامت القوات الروسية بفرض سيطرتها على عدد من المناطق بدأ من اعلان بمنطقة لوجانسك ودونيتسك على انهم جمهوريتي انفصالتين ودعم الأنفصالين فيها إلى جانب السيطرة على مدينة ماريوبول الذي تمثل هدف استراتيجي لروسيا حيث يتيح لها ربط بحر آزوف بشبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا إلى اراضيها عام 2014 كما انها سيطرت خلال الأيام الماضية على مدينة سيفيرودونيتسك واستمرار الزحف الروسي فى الأراضي الأوكرانية فرضت القوات الروسية قبضتها على الموانئ الأوكرانية وهو ما انتقدته السلطات الأوكرانية والتكتل الغربي ومحملين روسيا مسؤولية احداث مجاعة وأزمة عالمية، إلا أن الجانب الروسي ينفي هذه الأتهامات مؤكدة أن العقوبات الأوروبية والحرب الاقتصادية الشرسة التي تشن ضد روسيا هي سبب رئيسي للأزمات التي يشهدها العالم من ارتفاع الأسعار العالمية.