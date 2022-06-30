كريم عبد العزيز لـ "دوت الخليج": كيرة فدائي وطني من نوع خاص والفيلم صعب عملناه بـ دمنا"

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القاهرة في الخميس 30 يونيو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /708088/كريم-عبد-العزيز-لـ-تحيا-مصر-كيرة-فدائي-وطني-من-نوع-خاص-والفيلم-صعب-عملناه-بـ-دمنا

يحتفل النجم كريم عبد العزيز اليوم الخميس بعرض فيلمه الجديد “كيرة والجن” الذي يتعاون من خلاله مع الفنان أحمد عز بعد تأجيل حوالي 3 سنوات.

دوت الخليج يرصد تفاصيل شخصية كريم عبد العزيز في فيلم كيرة والجن

كريم عبد العزيز فيلم كيرة والجن

قال النجم كريم عبد العزيز في تصريحات خاصة لـ “دوت الخليج”: “عوامل كثيرة جذبتني لفيلم كيرة والجن، الرواية ومروان حامد والأحداث وشخصية كيرة وأحمد عز والفيلم ثالث تجربة بيني وبين هند صبري”.

وتابع: “سعيد بالمشاركة في هذا العمل والفيلم يسلط الضوء على حقبة تاريخية مهمة جدا في تاريخ مصر، والشخصية التي أقدمها أحمد عبد الحي كيرة هو فدائي مصري من رجال سعد زغلول والذراع اليمين لجلال فهمي وكان ضمن المقاومة وكيميائي”.

وأضاف: “كيرة كان يتودد للإنجليز وأعطوه معامل وهي المعامل التي صنع بها أسلحة ليقضي بها على الإنجليز وهو وطني من نوع خاص وشخصية مغرية تقبل إهانة وضرب لحبه لبلده وصعب علي إنه تم قتله في تركيا ودفنه في تركيا”.

تصريحات كريم عبد العزيز

واستكمل النجم كريم عبد العزيز عن عمله مع مخرج الفيلم قائلًا: “مروان حامد يظهر الجديد من كل ممثل ولديه رؤية جديدة وغريبة”.

وتابع: “كلنا عملنا الفيلم بـ دمنا وروحنا وعلى مدار 3 سنين والفيلم صعب جدا أضخم إنتاج في تاريخ الصناعة فيلم تاريخي وليس فيلم عصري وواجهنا العديد من الصعوبات وأشكر شركة سينرجي لإنتاج عمل بهذه الضخامة والجودة والتصدي لظروف مادية وكورونا”.

ويشار أن فيلم كيرة والجن يشهد على التعاون الأول بين كريم عبد العزيز وأحمد عز في السينما وقال عنه: “أحمد عز أخويا وسعيد جدا بالعمل معه كسبت أخ وصديق متأخر بيحترم الجميع والصناعة ولم نتحدث في أسامينا ولا أجورنا”.

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ويضم فيلم كيرة والجن في بطولته كوكبة من النجوم بجانب كريم عبد العزيز وأحمد عز، ومنهم هند صبري وهدى المفتي وعلي قاسم وتامر نبيل وأحمد مالك وآخرين.