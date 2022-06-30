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القاهرة في الخميس 30 يونيو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /708092/القصة-الكاملة-لمقتل-الإعلامية-شيماء-جمال-ضبط-زوجها-المستشار-بعد-تخلصه-منها-وهروبه-للسويس--وشريكه-أبلغ-عن-الجريمة-ومكان-دفنها

أحداث مثيرة شهدتها واقعة مقتل الإعلامية شيماء جمال، على يد زوجها المستشار بمجلس الدولة، وإختفائها لأكثر من 15 يوما عن الأنظار حتى تم اكتشاف الجريمة ومقتلها ودفنها داخل مزرعته بطريق أبو صير بالبدرشين، ومن خلال ذلك التقرير يرصد دوت الخليج أبرز محطات تلك الواقعة.

بلاغ النباية

وتلقت النيابة العامة بلاغاً من المستشار بتغيب زوجته المجنى عليها المذيعة بالقنوات الفضائية وأختفائها من أمام مجمع تجاري بمدينة أكتوبر، واستمعت النيابة لشهادة أشخاص شهدوا اختفائها وأقروا أنها كانت برفقة زوجها مما شككت في صحة بلاغه، كما أصدرت النيابة العامة بإزالة الحصانة وأمرت بضبطه وإحضاره وتتبعت خط سيره.

المتهم الثاني

ومن خلال التحقيقات، قال المتهم الثانى الذى شاهد جريمة القتل واشترك في ارتكاب الجريمة، إن الإعلامية شيماء جمال قتلت على يد زوجها ، وضبطت جهات التحقيق أدلة تُرجّح صدق روايته، فأنتقلت النيابة العامة والطبيب الشرعي إلى المكان التى دفنت فيها المذيعة شيماء.

واستكملت جدة شيماء: أن زوجها قام باستدراجها لداخل الفيلا ووجدت حفرة عمقها 10 متر وقام بالتعدي عليها قيامه بتشويه وجهها وقتلها بالرصاص ودفنها داخل مزرعته بطريق بأبو صير بالبدرشين، بإنه غدر بها، وبدون أى خلافات مسبوقة بينهم.

والدة المذيعة شيماء جمال

وقالت والدة المجنى عليها، أن زوجها اشرى لها الفيلا لكى يقضي عليها، وتكون قبره، فهو قد وعدها بالسفر لدبي والتعرف على الشيخ محمد بن زايد، ولكن ما حدث هو أن زوجها قتلها ودفنها وبعد ذلك عمل بلاغ لإختفائها وسافر إلى الخارج.

زواج رسمي

وأكدت والدة المذيعة الراحلة شيماء جمال، أن الزواج بينها وبين المستشار كان زواج رسمي منذ 2017 حتى الأن، وليس عرفي، بل شيماء متزوجة منذ 6 سنين و4 شهور، وذكرت والدة الإعلامية أنها ستدلى بتصريحات النيابة يوم السبت القادم.

وطلبت صديقة شيماء جمال بأنه يجب إعدام القاتل، مهما كانت ووظيفته وسياسته، فهو قتل شيماء مع سبق اصرار وحتى يكون عبرة لمن يفكر في ارتكاب تلك الجريمة.

ضبط المستشار المتهم الرئيسي

وتمكنت الأجهزة الأمنية من خلال إستخدام أجهزة البحث الجنائى للتقنيات الأمنية الحديثة وتكثيف التحريات وجمع المعلومات تنفيذاً للإذن القضائى الصادر بضبطه وإحضاره، من تحديد مكان إختباء المتهم بقتل زوجته الإعلامية/شيماء جمال بمحافظة.

وسيتم عرض المتهم الرئيسي فى الواقعة بقتل زوجته الإعلامية شيماء جمال، على جهات التحقيقات لاستجوابه فيما هو منسوب إليه.

تجديد حبس المتهم

وفي أخر إجراء قرر قاضى المعارضات بغرفة المشورة بمحكمة الجيزة، تجديد حبس المتهم بالإشتراك في قتل الإعلامية شيماء جمال، 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة.