انت الان تتابع خبر تنسيق الشهادة الاعدادية 2022 – محافظ القاهرة يحدد درجة الحد الأدنى للثانوى العام والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تنسيق الشهادة الاعدادية 2022 .. أصدر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، عن قرار قبل قليل بشان تنسيق الشهادة الاعدادية، حيث أنه قام بتحديد الحد الأدني للانتقال إلي المرحلة الثانوية العام بداية من العام الدارسي المقبل.

تنسيق الشهادة الاعدادية 2022 .. وأكد غنيم ، أن الحد الأدني للقبول بالصف الأول الثانوى العام للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية بالعام الدراسى 2021/2022، هو235 درجة، أما بالنسبة لمدارس الخدمات بنطاق محافظة القاهرة بيكون الحد الأدني للقبول بمجموع أقل 30 درجة من الحد الأدني العام.

وأضاف محافظ عبد العال، أن جيمع مدارس الثانوية العامة داخل المحافظة بدأت في قبول طلبات الاتحاق بالمرحلة الثانوية، وسوف تستمر لمدة ثلاثون يوماً.