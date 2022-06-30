انت الان تتابع خبر عاجل ورسميا – تقديم صرف معاشات يوليو 2022 والزيادة الجديدة قبل العيد – شوف موعدك والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بدأت عدد من مكاتب البريد ببعض محافظات جمهورية مصر العربية في صرف معاشات يوليو 2022 أمس الأربعاء لأكثر من 10 مليون و700 الف قائم بالصرف ومستفيد.

وففي محافظة الأقصر قامت جميع مكاتب البريد المتواجدة في كاقة أنحاء المحافظة بصرف معاشات يوليو 2022، مشيراً أنه جري تبكير صرف مسحقات الشهر القادم بسبب أن أيام 1 يوليو و2 يوليو الجارى أجازة فى جميع المكاتب مما يعني أنه سوف يكون هناك حالة من الزحام الشديد بداية من يوم 3 يوليو.

من جانبها أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن فتح مكاتب البريد يومي الجمعة والسبت القادمين بشكل جزء لصرف المعاشات ، حيث سوف يكون عمل يوم الجمعة إبتداءاً من الساعة الواحدة بعد الظهر حتى الساعة الثامنة مساء، ويوم السبت من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثالثة بعد الظهر.

صرف الزيادة الجديدة :

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أن سوف يتم صرف الزيادة الجديدة لأصحاب المعاشات والتي جري الاعلان عنها في شهر أبريل الماضي والتي تقدر بـ13% لجميع أصحاب المعاشات دون استثناء، حيث يحصلون علي أكثر من 21 مليار جينه من الخزانة العامة للدولة.