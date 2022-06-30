العيد فرحتنا.. محافظ المنيا يتابع استعدادات استقبال عيد الأضحى (صور)

جدة - نرمين السيد - تفقد أسامة القاضى محافظ المنيا، اليوم الخميس، معرض "العيد فرحتنا" بشارع المحطة بحى وسط المدينة، لتوفير اللحوم البلدية والسودانية والأسماك والسلع الغذائية والملابس الجاهزة الأحذية، بأسعار مخفضة، تتراوح بين 20% إلى 30%، ضمن استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى.





وقال محافظ المنيا، إن إقامة تلك المعارض تأتى فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتوسع فى المعارض طوال العام ولمشاركة المواطنين فى الأعياد والمناسبات، من خلال توفير كل الاحتياجات بأسعار تنافسية مناسبة وضمن خطة المحافظة لمواجهة الغلاء وضبط الأسواق. كما تفقد القاضى أعمال تطوير سور وممشى ترعة الإبراهيمية، على طريق مصر أسوان الزراعى، بحى غرب المدينة، بطول 2 كم، لمتابعة مستجدات الأعمال والوقوف على الاحتياجات الفعلية، والتأكد من تنفيذ الأعمال وفقا للجدول الزمنى المحدد.

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