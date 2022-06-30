وعد فأوفى.. «إكسترا نيوز» ترصد كواليس ليلة تنصيب الرئيس السيسى (فيديو)

جدة - نرمين السيد - ويتناول الفيلم، مشاهد من ثورة الشعب المصرى ضد جماعة الإخوان الإرهابية، وبعدها إعلان تنصيب الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيسًا لمصر. وتحل اليوم الذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو، التى انتصر فيها المصريون لإرادتهم فى الحياة بالشكل الذى يقررونه وليس بالشكل الذى تقرره لهم جماعة أو فصيل معين أو حتى قوى إقليمية ودولية.

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