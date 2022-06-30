علاج 263 رأس ماشية بالمجان فى قافلة بيطرية بالشرقية

وأضاف مدير المديرية فى بيان اليوم أن القافلة فحصت وعالجت 110 رؤوس ماشية ضد الأمراض الباطنية والجراحة والتنفسية والجلدية، وإجراء المسح التناسلى الشامل والفحص بجهاز السونار لـ 28 رأس ماشية، ورش 50 رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية، وتجريع 75 رأس أغنام لمكافحة الطفيليات الداخلية، كما فحصت القافلة وعالجت 280 طائرا.
وأشار إلى أن القافلة شملت عقد ندوة وعدد من اللقاءات الإرشادية، لزيادة الوعى لدى المربيين والتوعية بأهمية التحسين الوراثى لسلالات الماشية، والمشروع القومى لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان، ومشروع تسمين عجول البتلو، وكذلك التوعية للتصدى لمرض البروسيلا والسعار.
ووجه محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، بضرورة الاستفادة من القوافل البيطرية، والتى تنظمها مديرية الطب البيطرى، لتجوب القرى الأكثر احتياجا؛ بهدف زيادة الوعى البيطرى بين أهالى القرى، وتوفير أفضل درجات الرعاية البيطرية للثروة الحيوانية، من خلال إجراء الكشف البيطرى وتقديم العلاج المجانى للحيوانات المصابة.
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