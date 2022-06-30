علاج 263 رأس ماشية بالمجان فى قافلة بيطرية بالشرقية

جدة - نرمين السيد - قال مدير مديرية الطب البيطرى بالشرقية الدكتور إبراهيم محمد متولى إن المديرية نفذت قافلة بيطرية مجانية شاملة بناحية قرية طحا المرج وتوابعها بمركز ديرب نجم ضمن "حياة كريمة"، والتى قامت بفحص وعلاج 263 رأس ماشية.





وأضاف مدير المديرية فى بيان اليوم أن القافلة فحصت وعالجت 110 رؤوس ماشية ضد الأمراض الباطنية والجراحة والتنفسية والجلدية، وإجراء المسح التناسلى الشامل والفحص بجهاز السونار لـ 28 رأس ماشية، ورش 50 رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية، وتجريع 75 رأس أغنام لمكافحة الطفيليات الداخلية، كما فحصت القافلة وعالجت 280 طائرا.

وأشار إلى أن القافلة شملت عقد ندوة وعدد من اللقاءات الإرشادية، لزيادة الوعى لدى المربيين والتوعية بأهمية التحسين الوراثى لسلالات الماشية، والمشروع القومى لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان، ومشروع تسمين عجول البتلو، وكذلك التوعية للتصدى لمرض البروسيلا والسعار.

ووجه محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، بضرورة الاستفادة من القوافل البيطرية، والتى تنظمها مديرية الطب البيطرى، لتجوب القرى الأكثر احتياجا؛ بهدف زيادة الوعى البيطرى بين أهالى القرى، وتوفير أفضل درجات الرعاية البيطرية للثروة الحيوانية، من خلال إجراء الكشف البيطرى وتقديم العلاج المجانى للحيوانات المصابة.