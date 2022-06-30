30 يونيو إرادة شعب.. فيلم تسجيلى يوثق انتصار المصريين لإرادتهم (فيديو)

جدة - نرمين السيد - ويتناول الفيلم القصير، مشاهد من انتفاضة الشعب المصرى ضد جماعة الإخوان الإرهابية، خلال ثورة 30 يونيو، وخطاب الرئيس عبدالفتاح السيسى وقتها. وتحل اليوم الذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو، التى انتصر فيها المصريون لإرادتهم فى الحياة بالشكل الذى يقررونه وليس بالشكل الذى تقرره لهم جماعة أو فصيل معين أو حتى قوى إقليمية ودولية.

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