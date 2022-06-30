سفير مصر فى بروكسل: أمن أوروبا مرتبط باستقرار دول جنوب المتوسط

جدة - نرمين السيد - شارك السفير بدر عبدالعاطى، سفير مصر لدى الاتحاد الأوروبى، فى جلسة حوار تفاعلى مع مجموعة من قيادات حزب الأغلبية فى البرلمان الأوروبى حزب الشعب الأوروبى EPP بمشاركة مجموعة محدودة من سفراء دول الجوار الجنوبى فى بروكسل.





وتناولت الجلسة مستقبل العلاقات بين الاتحاد الأوروبى ودول الجوار الجنوبى، وفى مقدمتها مصر، وبحث سبل مزيد من تطويرها وتعزيزها، لاسيما فى ظل التحديات المشتركة التى تواجه الجانبين وكيفية مواجهتها سويا بما فى ذلك تحديات الإرهاب، والهجرة غير الشرعية، وأزمة الغذاء العالمية ارتباطا بالأزمة الأوكرانية.

أكد السفير عبد العاطى فى كلمته على العلاقة الوثيقة بين الاتحاد الأوروبى وجنوب المتوسط خصوصا أن أمن واستقرار القارة الأوروبية مرتبط بأمن واستقرار دول جنوب المتوسط، مشددا على أهمية تطوير هيكل ونمط العلاقة بين الجانبين بحيث تصبح علاقة شراكة حقيقية تقوم على مبدأ تحقيق المكاسب للجميع وتستند إلى الاستثمار، واحترام سيادة الدول وعدم التدخل فى شئونها، مبرزا أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية من خلال زيادة الاستثمارات الأوروبية فى دول الجوار الجنوبى، وبما يسهم فى خلق فرص العمل واستدامة هذه العلاقات.

كما تناول السفير المصرى أهمية منطقة جنوب المتوسط لاسيما اتصالا بقرب سلاسل التوريد من دول الاتحاد الأوروبى فى ضوء ما كشفت عنه جائحة كوفيد-19 من حاجة الاتحاد الأوروبى لتطوير وتعزيز استدامة سلاسل التوريد الخاصة به.

واستعرض السفير عبد العاطى فى هذا الصدد الإمكانيات المصرية من حيث البنية التحتية والموارد البشرية والطبيعية خصوصا فى مجال الطاقة، وبما يسهم فى تعزيز التعاون فى هذا المجال.

كما أكد ضرورة قيام الاتحاد الأوروبى بمضاعفة المساعدات المقدمة لدول الجوار الجنوبى لدعمها فى مواجهة تحديات الأمن الغذائى، وعلى رأسها مصر أحد أكبر المتضررين من أزمة الغذاء العالمية اتصالا بارتفاع الأسعار، وتوافر الاحتياجات من الأقماح والحبوب الغذائية، كما تناول عملية التحديث السياسى والاقتصادى الجارية فى مصر.

من جانب آخر واتصالا بالقضايا الإقليمية، أكد السفير المصرى على أن القضية الفلسطينية هى لب الصراع فى الشرق الأوسط وأنه بدون حل هذه القضية فلن يتحقق الأمن والاستقرار فى المنطقة، مستعرضا دور مصر الأساسى فى دعم جهود التهدئة، ودعم المصالحة الفلسطينية، فضلا عن جهود إعادة الإعمار فى غزة.

وشهدت الجلسة حوارا تفاعليا حول العديد من القضايا والتحديات والفرص القائمة لتعزيز الحوار والتفاعل بين ضفتى البحر المتوسط.