تخصيص 214 ساحة و401 مسجد لأداء صلاة عيد الأضحى فى الفيوم

جدة - نرمين السيد - بحث الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، ورفع درجة التأهب إلى الدرجة القصوى بجميع مديريات الخدمات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى.





وشدد محافظ الفيوم خلال اجتماعه اليوم الخميس مع الأجهزة التنفيذية على تكثيف الحملات على المواقف والطرق والمزارات السياحية والأسواق، والتواجد الميدانى لكل القيادات التنفيذية، لتحقيق الاستجابة السريعة والتعامل الفورى مع مشكلات المواطنين.

واستعرض خطة كل قطاع من القطاعات خلال فترة أيام العيد وما قبلها، للتأكد من الجاهزية والتأهب إلى الدرجة القصوى، والجدية فى العمل واليقظة التامة، من خلال اللجان المشكلة بكل قطاع من القطاعات على حده، للتعامل الفورى مع أى أحداث.

ووجه رؤساء مجالس المدن بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على محال الجزارة والطرق والمواقف والمزارات السياحية والمتنزهات الترفيهية، والمرور الدورى للجان المعنية لإحكام السيطرة، وتوفير الأجواء المناسبة للمواطنين لقضاء أيام العيد فى طمأنينة.

كما وجه بتكثيف المرور على المنشآت والمزارات السياحية لمراجعة الإجراءات الوقائية والاحترازية بها، وتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على الشوادر ومنافذ بيع اللحوم، وأسواق الخضار والفاكهة، ومراجعة مخازن المواد الغذائية بشتى مراكز المحافظة، حفاظا على سلامة المواطنين.

وأكد ضرورة تطبيق الضوابط التى أقرتها وزارة الأوقاف فيما يتعلق بصلاة عيد الأضحى بالساحات والمساجد، والالتزام بالإجراءات الاحترازية، حفاظا على سلامة المواطنين، مشددا على المتابعة المستمرة من رؤساء المدن ومسئولى مديرية الأوقاف لجميع الإجراءات المنظمة لذلك، وفى هذا الشأن أوضح ممثل مديرية الأوقاف بالفيوم، أنه تم تخصيص 615 ساحة ومسجدا لأداء صلاة عيد الأضحى، بواقع 214 ساحة و401 مسجدا.

وطالب بالمتابعة الميدانية والمرور اليومى لرصد حالات التعدى على الأراضى الزراعية بالتبوير أوالتشوين أو البناء وكذا التعديات على أملاك الدولة، وإزالة المخالفات فور وقوعها بالتعاون مع قوات الشرطة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبها، أوضحت وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، أنه تم توفير 383 ألف كجم من اللحوم بواسطة جمعية مصر الخير، و2500 كجم من جمعية رسالة للأعمال الخيرية، يتم توزيعها خلال الأسبوع القادم، بجانب 2500 كجم أخرى يتم توزيعها خلال أيام العيد، لافتة إلى أنه جارى زيادة الكميات خلال الأيام القادمة لحين حلول أيام أيام عيد الأضحى.