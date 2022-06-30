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القاهرة في الخميس 30 يونيو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /708097/نقل-البرلمان-تشيد-بتقرير-وزارة-التخطيط-عن-قطاع-النقل-خلال-الـ-8-سنوات-الماضية

أشاد النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ، بالتقرير الذي أصدرتة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا تستعرض فيه جهود الدولة لتحسين مستوى معيشة المواطن المصري في مجال خدمات قطاع النقل خلال 8 سنوات "من يوليو 2014 إلى يونيو "2022.

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علاء عابد :قطاع النقل والمواصلات حقق في 8 سنوات معجزة بفضل توجيهات الرئيس السيسي

وأشار النائب علاء عابد، إلى أن التقريرتضمن كل ما يخص قطاع النقل خلال 8 سنوات ، والذي أكد أن الاستثمار العام الموجه لقطاع النقل 665 مليار جنيه خلال الثمان سنوات الماضية، وذلك بمعدل يزيد عن 454%، مقارنةً بالسنوات الثمان التي سبقتها، مجال خدمات قطاع النقل، البرامج والمبادرات، إنشاء 7000 كم من الطرق الجديدة ،تطوير ورفع كفاءة 10 آلاف كم من شبكة الطرق الحالية، والتوسع في إنشاءالمحاور العرضية، إنشاء 1000 كوبري علوي ونفق، تنفيذ 32 مشروعاً بمحور التنمية المتكاملة لأهالي سيناء.

وتابع: أيضا إنشاء شبكة مصر للقطارات السريعة بإجمالي أطوال حوالي 2000 كم، تنفيذ مشروع القطار الكهربائي الخفيف والذي يخدم مناطق (السلام -العاشر من رمضان - العاصمة الإدارية) ومشروع المونوريل، استكمال تنفيذ الخط الثالث لمترو الأنفاق، وإنشاء الخط السادس، وأيضا رصف 9000 كيلو متر من الطرق الداخلية في إطار مبادرة "حياة كريمة"، والطرق الرئيسية، وإنشاء وتطوير 634 كوبرى سيارات ومشاة، وتطوير 116 محطة سكة حديد، لخدمة أهالي 1477 قرية ضمن المرحلة الأولى من المبادرة .

معجزة ونقله نوعية

وأكد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أن ما يحدث في مجال النقل والطرق والمواصلات بحسب تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بمثابة معجزة ونقله نوعية لم تكن تتحقق إلا بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.