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القاهرة في الخميس 30 يونيو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /708094/هدية-الرئيس-تحتفل-بذكري-30-يونيومستقبل-وطن-يكافئ-السائقين-الملتزمين-بإستبدال-سياراتهم-القديمة-بجديدة-تعمل-بالغاز

يحتفل حزب مستقبل وطن، بذكري ثورة 30 يونيو، وضمن مبادرة "هدية الرئيس"، بمكافأة السائقين الملتزمين بمحافظة شمال سيناء، بإستبدال سيارتهم الأجرة القديمة التي تعمل بالبنزين بسيارات جديدة تعمل بالغاز، حيث بلغ عدد أصحاب السيارات التى انطبقت عليهم شروط المبادرة 215 سائقاً.

دوت الخليج

"هدية الرئيس" تحتفل بذكري 30 يونيو.. مستقبل وطن يكافئ السائقين الملتزمين بإستبدال سياراتهم القديمة بجديدة تعمل بالغاز

ونفذ حزب مستقبل وطن، خلال مبادرة "هدية الرئيس"، المرحلة الثالثة والرابعة باستبدال سيارات السائقين قديمة الصنع بسيارات حديثة 2022، بعد تقديم حصر مسبق لعدد 215 سيارة أجرة بشمال سيناء، تعمل على الغاز دعماً من الحزب لفئة مهمة وعزيزة في مجتمعنا السيناوي، والتى من شأنها تحقيق عدة فوائد اقتصادية للسائقين، وبيئية عبر الحد من التلوث البيئي، فضلا عن الارتقاء بالصناعة الوطنية للسيارات.

"مستقبل وطن" يحتفل بذكري 30 يونيو.. "هدية الرئيس" مكافأة السائقين الملتزمين بإستبدال سياراتهم القديمة بجديدة تعمل بالغاز

وأعلنت أمانة الحزب بمحافظة شمال سيناء، رسميا تسجيل 215 مواطنا من أهل سيناء، وتم استبدال سياراتهم بسيارات حديثة تعينهم على عملهم بدون أي مقابل، مكافأة من الحزب لهذة الفئة، كما أعرب أصحاب السيارات السائقين بامتنانهم وتقديم الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، ولحزب مستقبل وطن وقياداته على هذه المبادرة.

وكشفت أمانة الحزب بالمحافظة، عن تسليم السيارات المسجلة مسبقاً بمبادرة هدية الرئيس لإحلال وتجديد السيارات القديمة بسيارات حديثة تعمل بالغاز الطبيعي بدون أى مقابل، وذلك على 4 دفعات، والتي بدأت منذ اليوم السبت الماضى الموافق 25 يونيو وحتي أول أمس الثلاثاء الموافق 28 يونيو، وجاءت السيارات الجديدة بمساحات الـ7 راكب و5 راكب.

واستقبل سائقون السيارات الجديدة، الذين استبدلوا سياراتهم القديمة التي تعمل بالبنزين بسيارات جديدة تعمل بالغاز، بالفرحة والسعادة والتهليل وتريد شعار "دوت الخليج.. دوت الخليج".