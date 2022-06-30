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القاهرة في الخميس 30 يونيو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /708086/الأجهزة-التنفيذية-تتصدى-لعدة-تعديات-على-الأراضي-الزراعية-في-الشرقية

شنت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالعزازى حملة للتصدى لحالة بناء مخالفة بدون ترخيص باسم المواطن ( ا .ع .ع ) عبارة عن شدة خشبية للتجهيز لصب أعمدة دور مخالف بدون ترخيص بمساحة 150م، وتم إزالة المخالفة إزالة كلية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

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كما شنت رئاسة مدينة القرين حملة لإزالة غرفة بالطوب الأبيض على أرض زراعية على مساحة 50 متر وتمت الإزالة حتى سطح الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف، كما تمكنت رئاسة مركز منيا القمح من التصدي لحالة بناء مقابر علي الأراضي الزراعية بقرية الصنافين وعلي الفور تم الإزالة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.

حملة تصدي لحالة تعدي بالبناء المخالف

كما قامت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بحملة للتصدى لحالة تعدي بالبناء المخالف عبارة عن صبة سقف بدروم بعزبة مرعي التابعة للوحدة المحلية بالعزيزية وعلى الفور تم الإزالة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.

الحفاظ على مساحة الرقعة الزراعية من التدهور

وجاء ذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، وذلك حفاظاً على مساحة الرقعة الزراعية من التدهور.