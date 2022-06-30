انت الان تتابع تفاصيل خبر نائبة التنسيقية في الذكرى التاسعة لثورة 30 يوينو: دعونا نعترف أن الوطن قد عاد مرة أخري لقواعده سالما حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 30 يونيو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /708084/نائبة-التنسيقية-في-الذكرى-التاسعة-لثورة-30-يوينو-دعونا-نعترف-أن-الوطن-قد-عاد-مرة-أخري-لقواعده-سالما

قالت النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه من ينسى ثورة 30 يونيو، تلك الثورة الشعبية التي قامت بأيدي أصدق رجالها، مضيفة: دعونا نعترف أن الوطن قد عاد مرة أخري لقواعده سالما.

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سيظل الوطن ينبض عزاً

وتابعت الطباخ: كنا نعلم جيداً أننا سندفع ثمن ثورتنا من دماء أبنائنا وقد كان وسيظل الوطن ينبض عزاً و مات كمداً من عاداه، قائلة: يحى الوطن عزيزاً يحى الوطن شعباً وقيادةً.

هيام الطباخ تشارك في زيارة وفد "مصر الحديثة" للأكاديمية الوطنية

وكانت قد زارت النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلاكاديمية الوطنية للتدريب ضمن وفد حزب مصر الحديثة برفقة الدكتور وليد دعبس رئيس الحزب وفي حضور الدكتورة رشا راغب رئيس الاكاديمية الوطنية للتدريب و المستشار محمود فوزي أمين عام ملتقى الحوار الوطني.

وأكدت النائبة هيام الطباخ، على أهمية دور الأحزاب في المرحلة الحالية والاستماع للمعارض والمؤيد بكل تقبل وحيادية، وعلى تجربة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسييين في التأهيل السياسي والدور التوعوي لاستيعاب الشباب سياسياً.

أشادت الطباخ بالدور الحيادي، الذي تقدمه الأكاديمية كطرف منظم للحوار الوطني، مؤكدة على أهمية إستمرار هذا الدور حتى الانتهاء من الحوار الوطني.