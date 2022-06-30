انت الان تتابع تفاصيل خبر بالصور.. لحظة وصول ريكاردو سواريش المدير الفني الجديد داخل مقر الجزيرة حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 30 يونيو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /708083/بالصور-لحظة-وصول-ريكاردو-سواريش-المدير-الفني-الجديد-داخل-مقر-الجزيرة

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأستقبل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المدري الفني الجديد، في تواجد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وسامي قمصان وحسام غالي عضو النادي الأهلي وأمير توفيق مدير التعاقدات.

يذكر أن سيد عبدالحفيظ مستمر في موقعه مديرًا لجهاز الكرة، والجهاز المعاون يضم كلًّا من:

ماوريسيو فاش مدربًا -سامي قمصان مدربًا - راؤول فاريا مطور أداء - بيدرو جيميرايش مخطط أحمال وأخصائي فسيولوجي - إدواردو لوبو مدرب حراس المرمى- لويس بيريرا محلل أداء الفرق المنافسة.

نتيجة مباراة الأهلي وسموحة

انتهت مباراة الأهلي وسموحة، بفوز الفريق السكندري بنتيجة 2-3، في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد الإسكندرية، إطار منافسات الجولة 23 من مسابقة الدوري الممتاز.

حيث سجل فريق سموحة هدفه الأول في مرمى النادي الأهلي، عن طريق مروان حمدي، بعد مراوغة جيدة لدفاعات الأهلي، في الدقيقة التاسعة من عمر المباراة، ثم سجل عبد الكبير الوادي في الدقيقة 45، ومروان حمدي عاد مرة أخرى للتسجيل في الدقيقة 46.

تشكيل الأهلي

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم – رامي ربيعة – علي معلول.

الوسط: أليو ديانج – أحمد نبيل كوكا – طاهر محمد طاهر – محمد مجدي أفشة.

الهجوم: محمد شريف – صلاح محسن.

نتيجة مباراة الأهلي وغزل المحلة

ومن ناحيه اخري حقق الأهلي فوز هاماً علي نظيره غزل المحلة بنتيجة 2/1، في المباراة التي جمعت بين الفريقين في الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

فيما أحرز حيث أهداف النادي الأهلي فى شباك المحلة كل من من مجدي "أفشة" في الدقيقة 12 من زمن الشوط الأول، ومحمد شريف في الدقائق الأخيرة من زمن الشوط الثاني، فيما جاء هدف المحلة الوحيد عن طريق حميد ماو في الدقيقة 57 من زمن الشوط الثاني، وأسدل الستار على المباراة التي شهدت أحداثها إثارة ومتعة كبيرة بين الفريقين.