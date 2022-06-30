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القاهرة في الخميس 30 يونيو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /708082/سعد-رمضان-أخدت-أغنية-أدهم-نابلسي-بعد-اعتزاله-ومش-عارف-صح-ولا-غلط

كشف الفنان سعد رمضان خلال لقائه في برنامج ET بالعربي عن تفاصيل أغنية الحب الأسطوري، التي من المقرر طرحها قريبًا مشيرًا إلى أنها كانت أغنية الفنان المعتزل أدهم النابلسي.

دوت الخليج يرصد لكم تعليق الفنان سعد رمضان بشأن أغنية الحب الأسطوري

سعد رمضان وأدهم نابلسي

وقال سعد رمضان: أول ما سمعت فيديو اعتزال أدهم النابلسي أول شئ خطر في بالي هو أغنية الحب الأسطوري، اتصلت على الشاعر الغنائي على المولى قلتله إذا الأغنية أدهم مش هيغنيها أنا عايزها، وعلى الفور أخدتها، الإنسان بيكون عنده شوية أنانية ومش عارف ده صح ولا غلط.

أدهم نابلسي يؤدي مناسك العمرة

وجدير بالذكر، أن تداول رواد السوشيال ميديا في الأيام الماضية، مجموعة صور للفنان الأردني المعتزل أدهم نابلسي أثناء ذهابه لمدينة مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة، وتداول الجمهور تارة صور لأدهم نابلسي بالعباءة وتارة أخرى وهو يرتدي ملابس الإحرام في مع والدته ويحمل شنطا ربما التقط ذلك أثناء ذهابه للإحرام المكي.

اعتزال أدهم نابلسي الغناء

وقد اعتزال ادهم نابلسي الغناء بشكل نهائي في 20 ديسمبر المقبل، وذلك من خلال فيديو نشره عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، قال فيه: «كل شخص فينا عنده أهداف وأحلام بيحاول يحققها، هل سألت نفسك لما توصل لده شور راح تحس هل هتحس بالإنجاز؟ أو إن أنت ما تحلم مرة تانية؟ أو تخطط لأهداف جديدة؟، هذا الموضوع خطر في بالي، و الهدف الرئيس لوجودنا في الحياة عشان نرضي ربنا ونكون مثل ما ربنا أمرنا، صحي أن يكون عندك أهداف بس تكون متناسقة مع هدف وجودك بالحياة وهو عبادة ربن العالمين وأن فيه صح وغلط وتعمل الأحسن».

واختتم: «الهدف اللي كنت بحلم بيه ما بيرضى رب العالمين، وأنا من زمان كنت عارف أن هييجي يوم واعتزل وجه اليوم وهعلن خبر سعيد جدًا.. الحمد لله اعتزلت الغناء وشكرًا على دعمكم».

وكشف نابلسي عن سبب اعتزاله، فقال: "فترة كورونا كانت ساعدتني أشوف الأمور على حقيقتها قبلها كان سفر ولا يوجد استقرار، كنت جالساً في البيت وبدأت أفكر واستمريت في العمل سنة تقريباً بس اللي صار أنه في شهر رمضان الماضي كنت أعمل على ألبوم وبدأنا العمل، وقلت أريد أن أمسح السوشيال ميديا للتركيز ووجدت رسالة على السوشيال ميديا تقول: "يا ليتنى قدمت لحياتى" ومسحت فعلاً السوشيال ميديا وحاولت لا أضيع دقيقة فى رمضان. وأضاف نابلسي أنه كان يفكر في الانتهاء من البومة ثم يعتزل وقال: "وفي العشر الأواخر فكرت هل أنا ضامن أني أعيش لهذا اليوم حتى اعتزل"، ومن هنا قرر الاعتزال.