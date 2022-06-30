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القاهرة في الخميس 30 يونيو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /708079/وظائف-بنك-التعمير-والاسكان-2022-أدق-الشروط-والأوراق-المطلوبة

ينشردوت الخليجشروط وظائف بنك التعمير والاسكان 2022 وأدق شروط بنك التعمير والاسكان لقبول المتقدمين، والأوراق المطلوبة للالتحاق، خاصة أن وظائف بنك التعمير والاسكان 2022 متاحة لخريجي كليات التجارة قسم محاسبة أو إدارة أعمال بتقدير عام جيد.

شروط التقديم فى وظائف بنك التعمير والاسكان نستعرض شروط التقديم في وظائف بنك التعمير والاسكان على النحو التالي: - خبرة عامة فى إدارة البنوك. - خبرة الإكسل المحاسبى وبعض البرامج المحاسبية الشهيرة مثل (Quickbooks-Peachtree) - التعامل مع نظام السحب والإيداع وخصائص الكروت الذكية. - يكون على دراية تامة بإستخدام الحاسب الألى. - التدريب على برامج الأوفيس وأهمها الأكسيل المحاسبى. - تحدث الإنجليزية بطلاقة. - يكون على دراية تامة بإستخدام الحاسب الألى. - مهارات الاتصال والقدرة على كسب العميل . - خبرة المهام الإدارية بالنسبة للمتقدمين الإداريين. - الحصول علي مؤهل يلائم شغل الوظيفة الحالية. - مهارات الاتصال والقدرة على العمل ومشاركة الفريق. - يكون على علم باللغة الإنجليزية بنسبة 70% . - الالتزام بقوانين العمل وتعليمات مدير البنك. - يكون المتقدم للوظيفة ذو خبرة أو حديث التخرج تم تدريبة فى إحدى مكاتب المحاسبة الشهيرة. الأوراق المطلوبة لوظائف بنك التعمير والاسكان - نسخة جديدة من ال C.V الخاص بك. - صورة من شهادة الميلاد بالكمبيوتر. - صوة من البطاقة الشخصية سارية. - شهادات الخبرة التى تم إكتسابها فى السنوات السابقة. - وضوح البيانات الخاصة بك من أرقام التليفون والبريد الإلكترونى والعنوان. - شهادة المؤهل الدراسي مع كتابة التقديرالخاص بك. - صورة من شهادة الثانوية العامة أو مايعادلها. - شهادة إتمام الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها بالنسبة للمتقدمين من الذكور. - فيش جنائي خاص بالمتقدم للوظيفة.

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