انت الان تتابع تفاصيل خبر هند صبري: "شخصيتي في كيرة والجن أغرتني وهذا الشبه بيني وبين دولت هانم" | خاص حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 30 يونيو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /708074/هند-صبري-شخصيتي-في-كيرة-والجن-أغرتني-وهذا-الشبه-بيني-وبين-دولت-هانم--خاص

تنتظر الفنانة هند صبري، طرح أحدث أفلامها “كيرة والجن” اليوم الخميس، بدور العرض السينمائية لانطلاق المنافسة مع أفلام عيد الأضحى 2022.

دوت الخليج يكشف تفاصيل شخصية هند صبري في فيلم كيرة والجن

هند صبري فيلم كيرة والجن

تحدثت الفنانة هند صبري عن أكثر ما جذبها في فيلم كيرة والجن وقالت: “جذبني للمشاركة في بطولة كيرة والجن الأسماء من مروان حامد وأحمد مراد ورواية 1919 وكريم عبد العزيز وأحمد عز ومدير التصوير أحمد مرسي والمزيكا ومصممة الأزياء والديكور”.

وتابعت في تصريحها الخاص لموقع “دوت الخليج”: “مروان حامد بينافس نفسه كل مرة بينافس فيل الأزرق 2 بكيرة والجن وهذا العمل يوسع سقف الصناعة وليس مجرد فيلم للعيد”.

وأضافت: “فيلم كيرة والجن مسئولية كبيرة علينا وعلى كل صناع العمل فهو يؤرخ حقبة زمنية معينة ويثبت أننا نستطيع إنتاج أعمال كبيرة تظل مادة تاريخية من تاريخ شعب”.

تصريحات هند صبري

وفيما يخص شخصية دولت فهمي التي تقدمها خلال الأحداث: “الشخصية أسطورية من بدايتها لنهايتها وله بعد تراجيدي يغري أي ممثلة وترمز لبدايات خروج المرأة من البرقع والبيت ليكون لها دور قومي ووطني ومسئولية كبيرة وشرف كبير أن أجسد رمز من رموز مقاومة الاستعمار البريطاني في مصر ورمز من رموز الحركة النسوية”.

وتحدثت عن مراجعها للشخصية: “قرأت الرواية المأخوذة عن العمل 1919 والمخرج مروان حامد أعطاني كتاب لـ مصطفى أمين بالإضافة إلى سهرة تلفزيونية لـ سوسن بدر ولم تكن هناك مادة تاريخية كبيرة وهذا الأمر جعلني أعتمد على جزء من خيالي في تجسيدي للشخصية وبعيدة عن هند صبري تماما”.

واستكملت قائلة: “الفيلم مختلف بعض الشيء عن الرواية فهناك شخصيات تم التخلي عنها والتغيير في الأحداث لصالح الفيلم، وشخصية دولت فهمي تعبتني أكثر من شخصية حتشبسوت التي قدمتها في فيلم الكنز”.

اقرأ أيضًا

أحمد عز لـ "دوت الخليج": كيرة والجن تركيبة مميزة والمقارنة بيني وبين كريم عبد العزيز لا تقلقني

وفيما يخص الشبه بينها وبين شخصيتها في العمل، قالت: “الملهم بالنسبة لي من الشخصيات التاريخية التي قدمتها قوتها وجزء تراجيدي وقوة النساء في تاريخنا وحضارتنا ولم نسلط عليه الضوء كفاية”.