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القاهرة في الخميس 30 يونيو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /708087/بعد-الإعلان-رسميا-تاريخ-عيد-الأضحى-2022-السعودية

تاريخ عيد الأضحى 2022 السعودية.. تزيادت عمليات البحث للاستعلام عن موعد عيد الأضحى 2022 ببلد الحرمين، وذلك لاعتماد العالم الإسلامي كله على رؤية السعودية لهلال عيد الأضحى المبارك، وذلك لارتباط موسم الحج بأم القرى، وأداء الركن الخامس على أراضيها.

وينشر موقع دوت الخليج تاريخ عيد الأضحى 2022 السعودية..

تاريخ عيد الأضحى 2022 في السعودية

أعلنت المملكة العربية السعودية، أمس الأربعاء، أن اليوم الخميس هو أول أيام شهر ذى الحجة والسبت 9 يوليو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

في سياق متصل، أعلنت دار الإفتاء المصرية أن اليوم الخميس هو غرة ذي الحجة لعام ألفٍ وأَربَعِمِائةٍ وثلاثة وأربعين من الهجرة، وأن يومَ الجمعة الموافق الثامن من شهر يوليو لعام ألفينِ واثنين وعشرين ميلاديًّا هو التاسعُ من ذي الحجة وهو يومُ عرفة، وأن يومَ السبت الموافقَ التاسع من شهر يوليو لعام ألفينِ واثنين وعشرين ميلاديًّا هو العاشرُ من ذي الحجة وهو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

تاريخ عيد الأضحى 2022 المملكة العربية السعودية

واعتمدت دار الإفتاء المصرية في إعلانها غرة شهر ذي الحجة على تحري السعودية لرؤية هلال الشهر الحرام، حيث أصدرت المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية قرارها رقم (158 / هـ) الذي تضمن أن يوم غد الخميس الموافق للثلاثين من شهر يونية 2022م هو غرة شهر ذي الحجة.

صيام العشر من ذي الحجة 2022

ويحرص كثيرون من المسلمون في جميع أنحاء العالم، على صيام التسع أيام من ذي الحج، والذي يعتبر من أهم العبادات والأعمال الصالحات التي يتقرب العبد بها إلى الله، وصيام التسع الأولى من شهر ذي الحجة دون يوم العيد من السنة، وقد صام النبي صلى الله عليه وسلم صيام التسع الأولى من ذي الحجة، فعن السيدة حفصة رضي الله عنها أنها قالت: أربع لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صيام يوم عاشوراء والعشر وثلاثة أيام من كل شهر والركعتين قبل الغداة".

وبحسب التفسيرات، فإن المراد بصوم العشر من ذي الحجة، أي صوم التسع أيام الأولى من الشهر، وليست العشر أيام، لأن اليوم العاشر هو يوم عيد الأضحى، وهو محرم الصوم فيه، ففي شرح صحيح مسلم للنووي عند قوله: باب صوم عشر ذي الحجة, قال: والمراد بالعشر هنا الأيام التسعة من ذي الحجة. ويطلق عليها العشر من باب التغليب.