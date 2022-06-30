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القاهرة في الخميس 30 يونيو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /708085/غدا-قطع-المياه-عن-7-مناطق-بالجيزة-لمدة-6-ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عن قطع المياه، غدًا الجمعة، عن 7 مناطق بالجيزة، لمدة 6 ساعات.

دوت الخليج

قطع المياه عن 7 مناطق بالجيزة

وأوضحت شركة المياه، أن سبب الانقطاع نتيجة القيام بتنفيذ أعمال ربط للخط الجديد قطر 400 مم زهر مرن على الخط القادم قطر 1000 مم تقاطع شارع أولاد غنيم مع شارع فيصل.

قطع المياه 6 ساعات

وأفاد الشركة أنه سيتم قطع المياه لمدة 6 ساعات ابتداءًا من غدًا الجمعة 12 ليلًا، وحتى صباح السبت.

أماكن قطع المياه

وأوضحت الشركة أن المناطق المتأثرة بالانقطاع هي: «كفر طهرمس – منشية البكاري – الطوابق – المريوطية من فيصل ومتفرعاته – شارع العشرين ومتفرعاته»، وضعف المياه بداية من المريوطية وحتى نهاية فيصل.

وتأتي تلك الأعمال في إطار تحسين خدمات مرفق مياه الشرب وتحسين الضغوط بمنطقة كفر طهرمس، وشدد محافظ الجيزة على المسؤولين بالإلتزام بالمواعيد المعلنة وإعادة ضخ المياه بصورة طبيعية فور انتهاء الأعمال.

وأعلنت شركة المياه أنه ستقوم بوفير سيارات محملة بالمياه النقية للمواطنين، لأغراض الشرب، ستتواجد بالمناطق المتأثرة بالانقطاع عند الطلب على رقم طوارئ 125.