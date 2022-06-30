القوى العاملة تنظم ندوة حول أهمية التبرع بالبلازما فى الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - نظمت مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، ندوة بعنوان "التبرع بالبلازما واجب وطنى"، وهى عبارة عن تعريف بالبلازما وأهمية مشتقات البلازما والأمراض التى يتم علاجها بهذه المشتقات.





وشملت الندوة التعريف بالمشروع القومى للتبرع بالبلازما وأهميته، ومناقشة عملية التبرع خطواتها والفوائد التى تعود على المتبرع، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية للتصنيع والاكتفاء الذاتى من مشتقات البلازما.

يأتى ذلك فى إطار الدور الذى تلعبه مديرية القوى العاملة بالإسكندرية لتشجيع وتوعية المواطنين بأهمية التبرع بالبلازما، وذلك فى مراكز المشروع القومى لتجميع البلازما، تحت شعار (العلاج جواك) وضمن مبادرة رئيس الجمهورية للتصنيع والاكتفاء الذاتى من مشتقات البلازما، فضلا عن نشر الوعى بأهم القضايا والموضوعات المعاصرة على المستوى الصحى والاجتماعى والاقتصادى.

أقيمت الندوة تحت رعاية ياسر سعيد وكيل الوزارة مدير المديرية، ومدير بنك الدم الدم مروة يوسف ومدير إدارة علاقات العملاء الدكتور عمرو السبع بالتنسيق مع مدير التسويق الدكتورة شريهان فؤاد، وتحدث بالندوة الدكتور محمد شهاب، والدكتور أحمد فؤاد، وتولى تنظيمها مدير إدارة التنظيم والإدارة رهام أنور.