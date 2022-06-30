18.6 مليار جنيه تكلفة 448 مشروعا لمياه الشرب والصرف بالجيزة

جدة - نرمين السيد - أكد أحمد راشد محافظ الجيزة أن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة شهدت طفرة تنموية غير مسبوقة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى أخذ على عاتقه النهوض بمصر وتحقيق أحلام المصريين فى الحصول على جميع خدمات المرافق بكفاءة عالية.





وقال محافظ الجيزة، فى تصريحات له اليوم الخميس، إنه بتوجيهات من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ومن خلال التعاون مع جميع أجهزة الدولة ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خلال الفترة الماضية فإن إجمالى مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة بلغت 448 مشروعا بتكلفة إجمالية بلغت 18.6 مليار جنيه، موضحا أنه تم الانتهاء من 293 مشروعا بتكلفة 4.9 مليار جنيه، بينما يجرى العمل فى 155 مشروعا بتكلفة 13.7 مليار جنيه، وذلك بخلاف ما تشهده قاطرة التنمية والتطوير بالمراكز والقرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأضاف راشد أن المحافظة كانت تعانى من وجود بعض المشروعات المتعثرة بمراكز ومدن المحافظة والتى استوجبت تكاتف كافة أجهزة المحافظة لتذليل جميع العقبات التى كانت قد تواجهها خاصة فى قطاع الصرف الصحى حيث تم الانتهاء منها وإدخالها الخدمة، موضحا أنه تم تنفيذ 11 محطة معالجة للصرف الصحى بتكلفة 8.2 مليار جنيه، وذلك بخلاف تنفيذ مشروعات إحلال وتجديد لمحطات وشبكات المياه.

وأشار راشد الى أن المشروعات ساهمت بشكل كبير فى رفع الطاقة الإنتاجية للمياه لتصل إلى 2.8 مليون م3 لخدمة حوالى 10 ملايين نسمة من خلال إضافة وتنفيذ 8 محطات مياه بطاقة 600 ألف متر مكعب وبتكلفة 2.012 مليار جنيه، وهو ما انعكس على تحسن ضغوطات المياه بالعديد من القطاعات والبؤر الساخنة والتى كانت مصدرا للشكاوى المتكررة للمواطنين على مدار سنوات إلى جانب دعم جميع المناطق المحرومة بخدمة الصرف الصحى بما يحقق التنمية المستدامة لمواطنى تلك القرى.

وأوضح محافظ الجيزة أنه فيما يخص قطاع مشروعات مياه الشرب التى تم تنفيذها، فقد تم الانتهاء من محطة جزيرة الدهب التى تبلغ تكلفتها 640 مليون جنيه بطاقة إنتاجية 160 ألف م3 يوميآ وذلك على مرحلتين مما ساهم فى حل مشكلة ضعف المياه والانقطاعات داخل مدينة الجيزة،إلى جانب الانتهاء من المشروعات المتعثرة بالقطاع الجنوبى بالمحافظة وشملت توسعات محطات مياه الشرب بأطفيح والصف والعياط حيث وصلت طاقتها الإجمالية إلى 171 ألف م3 بتكلفة بلغت 280 مليون جنيه.

وذكر راشد أنه تم تشغيل محطة مياة الحوامدية بطاقة 70 الف م3 وإحلال وتجديد 6 وحدات كومباكت بمحطة مياه منيل شيحة بتكلفة 15 مليون جنيه، فضلآ عن الانتهاء من تشغيل محطة مياه الشرب بقرية ناهيا بطاقة 40 ألف م3 وخزان مياه صفط اللبن الأرضى كخزان استراتيجى بسعة 3 آلاف م3 وتطوير محطة مياه إمبابة لتصل طاقتها الإنتاجية إلى 100 ألف م3 وجار الانتهاء من المرحلة الأولى لمحطات مياه القيراطين بأوسيم بطاقة استيعابية 60 ألف م3 بتكلفة 365 مليون جنيه ومنشأة القناطر بطاقة 40 ألف م 3 بتكلفة 285 مليون، مؤكدا أن تلك المحطات سوف تسهم فى حل مشكلة الانقطاعات وتحسين ضخ المياه بشمال الجيزة.

ونوه محافظ الجيزة بما تم بقطاع مشروعات الصرف الصحى لخدمة المراكز والقرى المحرومة فى إطار سعى الدولة الدولة للنهوض بكل الجوانب المعيشية للمواطنين وترسيخ العدالة والمساوة أسوة بباقى المناطق المخدومة، إذ شملت تنفيذ المشروعات بالقطاع الجنوبى على محطة صرف صحى مدينة الصف بتكلفة 715 مليون جنيه وطاقة 45 ألف م3 يوميآ، وتنفيذ محطة معالجة صرف صحى أطفيح بطاقة بطاقة 24 ألف م3 وتكلفة 435 مليون جنيه والذى تضم 4 محطات رفع وشبكة انحدار وخطوط طرد، ومحطة صرف صحى العياط بطاقة 28 ألف م3 يوميآ بتكلفة 150 مليون جنيه، وإحلال وتجديد وتغيير مسار خط طرد محطة رفع أبو النمرس " منطقة ثانية بطول 3250م " بتكلفة 42 مليون جنيه، ومحطة رفع الصرف الصحى بالشيخ عتمان بالحوامدية بطاقة 17 ألف م3 يوميا وتكلفة 45 مليون جنيه.

وفى القطاع الشمالى، قال المحافظ إنه تم تنفيذ محطة صرف صحى الكوم الأحمر بأوسيم بتكلفة 31 مليون جنيه، ومحطة صرف صحى كفر حجازى بمنشأة القناطر بتكلفة 25 مليون جنيه ومحطة صرف صحى بمنطقة الصفيرة بأوسيم بتكلفة 95 مليون جنيه وخدمة المناطق المحرومة بحى العمرانية وهم "أرض البحر وزهرة تكس" بتكلفة 18 مليون جنيه إلى جانب إدخال خدمة الصرف الصحى بمركز الواحات البحرية فى إطار خطة الدولة بدعم وتطوير المناطق النائية.

وأضاف راشد أنه من المشروعات التى قاربت على الانتهاء تنفيذ صرف صحى قرى الفهميين والأقواز وتل حماد وعرب الحصار بالصف بتكلفة 200 مليون جنيه، وقرية مسجد موسى وعرب بنى صالح بأطفيح بتكلفة 220 مليون جنيه، فضلآ عن أنه يجرى تنفيذ مشروع محطة معالجة أبو رواش بطاقة 400 ألف م 3 يوميآ بتكلفة 6.11 مليار جنيه والتى تعد تانى أكبر محطة معالجة فى مصر.

ونوه محافظ الجيزة بأنه يجرى تنفيذ مشروع الصرف الصحى للمناطق المجاورة لمصرف الرهاوى بإجمالى تكلفة 2.2 مليار جنيه، لخدمة 29 قرية، إذ تم البدء فى تنفيذ 22 قرية.