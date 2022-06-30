جدة - نرمين السيد - وكتبت سفارة روسيا، فى بيان على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" اليوم : "نتقدم للأصدقاء المصريين الأعزاء التهانى القلبية بمناسبة ذكرى 30 يونيو.. ذكرى ميلاد الجمهورية الجديدة.. ذكرى اتحاد الشعب مع القوى السياسية والمؤسسات الوطنية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى.. نتمنى لبلدكم الجميل والعظيم النجاح والتوفيق والازدهار".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سفارة روسيا بالقاهرة تهنئ الشعب المصرى بذكرى ثورة 30 يونيو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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