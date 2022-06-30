محافظ المنيا يتابع معدلات تنفيذ مشروعات «حياة كريمة»

جدة - نرمين السيد - عقد أسامة القاضى محافظ المنيا، الاجتماع الدورى الأسبوعى، لمتابعة مستجدات الأعمال الجارى تنفيذها بالقرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتطوير قرى الريف المصرى، من خلال توصيل كل الخدمات والمرافق للمواطنين، لضمان حياة كريمة للمواطن.





جاء ذلك بحضور، رؤساء المراكز المستهدفة، ووكلاء الوزراء، ومسؤولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، وجهاز التعمير، وشركة الغاز الطبيعى، والاتصالات، مهندسى دار الهندسة، عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، والبرنامج الرئاسى، وممثلى مصر الخير.

وهنأ المحافظ الحضور بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو المجيدة وناقش المحافظ، نسب التنفيذ ومعدلات الأداء للمشروعات بالمراكز المدرجة بعدد من القطاعات الخدمية (مياه الشرب والصرف الصحى – الصحة – الغاز – الاتصالات – الكهرباء)، مشيرا إلى أنه يتابع بصفة دورية ومستمرة معدلات تنفيذ المشروعات ميدانيا من خلال عدد من الجولات التفقدية للمشروعات الجارى تنفيذها.

كما استمع المحافظ إلى التقرير الأسبوعى عن نسب تنفيذ الأعمال، والتأكد من تلافى ملاحظات الاجتماع الماضى وانتهائها تماما، واستمع إلى ملاحظات مهندسى دار الهندسة، وشدد على رؤساء المدن بالمتابعة الميدانية المستمرة لكافة مشروعات المبادرة الرئاسية.

كما وجه المحافظ الشكر لمؤسسة مصر الخير للبدء فى إنشاء 24 مدرسة تعليم مجتمعى بمراكز المحافظة تحت إشراف هيئة الأبنية التعليمية، وهو ما يساعد على إتاحة فرص تعليمية جيدة للمتسربين من التعليم، موجها رؤساء المدن بتقديم كافة أوجه الدعم لهم حتى الانتهاء من إنشاء تلك المدارس.