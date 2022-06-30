تموين دمياط: توريد 54 ألف طن قمح.. وتحرير 10 محاضر للمخالفين

جدة - نرمين السيد - قال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بدمياط المهندس على الغزاوى، إنه تم توريد 54 ألفا و161 طنا و855 كيلوجراما من الأقماح إلى مطاحن المحافظة حتى الآن، مؤكدا استمرار أعمال التوريد بسائر أنحاء المحافظة.





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