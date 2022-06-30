انت الان تتابع خبر موعد صرف معاشات يوليو .. ساعات وهتشخلل جيبك والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن موعد صرف معاشات يوليو للمستفيدين، وذلك بدء من غدا الجمعة الموافق 1 يوليو 2022، من ماكينات الصراف الآلي ATM، وسيتم تغذية جميع ماكينات البنوك.

موعد صرف معاشات يوليو:

وفي وقت سابق، فقد أكد اللواء جمال عوض، انه لن يتم قطع أي معاش مستحق حتى ولو انتهت صلاحية بطاقة صرف المعاشات الزرقاء القديمة، حيث انه سيتم تنشيطها لإتمام عملية الصرف

وأشار انه يجب على المستفيدين الذهب إلى المكتب التأميني لتسليم الفيزا الزرقاء والحصول على بطاقة ميزة بدلا منها بشكل مجاني، ومن ثم يتم تفعيلها ليتمكن أصحاب المعاشات من صرف المعاش بالشهر التالي.

أما في حالة مرض صاحب المعاش يمكن لأي شخص من أسرته، التوجه إلى أقرب مكتب تأمينات وطلب زيارة منزلية له، وذلك من أجل تغيير بطاقة الصرف الزرقاء القديمة إلى بطاقة ميزة.