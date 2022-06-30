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القاهرة في الخميس 30 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /708052/الرئيس-السيسي-لولا-البرنامج-الاقتصادي-لما-تمكنا-من-مواجهة-الأزمات-العالمية

أكد الرئيس السيسي أن حجم الأذى الذي سببته جائحة كورونا كان كبيرًا، مشيرًا إلى أنه أصاب دولاً أكبر اقتصاداً وأكثر تقدما، ونتج عنها تعطل لسلاسل الإمداد العالمية، وكذلك الحرب وما ارتبط بها من أزمة غير مسبوقة في الغذاء والطاقة، سواء توافراً أو أسعاراً.

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البرنامج الاقتصادي مكنا من مواجهة الأزمات العالمية

وشدد الرئيس السيسي، أنه لولا البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي، والذي تم تنفيذه بنجاح ودقة منذ عام 2016، وشهد بذلك القاصي والداني، وأنه لولا ما تحقق في السنوات الماضية من جهود تنموية تسابق الزمن، لكانت مواجهة تداعيات الأوضاع الدولية الحالية أمراً في غاية الصعوبة.

المجهود الذي بذلته مصر بالأعوام الماضية كان سندنا لمواجهة جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية

كما لفت إلى أن المجهود الهائل الذي بذلته مصر خلال السنوات الماضية، لم يمكن ليضيع هدراً، حيث أصبح سند البلاد في مواجهةاثنتين من أصعب الأزمات العالمية وأكثرها قسوة على جميع دول العالم، وهي جائحة كورونا، والأزمة الروسية الأوكرانية.

الرئيس السيسي: لم نتعلل بالتحديات لتأجيل معركة التنمية بل مضينا في البقاء والبناء معا

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة المصرية واجهت وضعاً اقتصادياً غير مسبوقًا، نجحت في التغلب عليه بصمود أسطوري لشعب عظيم، مضيفًا: «شعبًا كما علم الإنسانية يوماً الحضارة والمدنية.. يضرب المثل الآن في إدراك قيمة الوطن.. والحفاظ عليه.. وتحمل المشاق في سبيل ذلك»

الرئيس السيسي: مضينا نحو البقاء والبناء

وأكد الرئيس السيسي أن الدولة لم تكتف بمواجهة تلك التحديات أو التعلل بها لتأجيل معركة التنمية والتقدم، بل مضيت في المسارين معا البقاء والبناء، بقاء الدولة وترسيخ أركانها وبناء المستقبل، مضيفًا: «انطلقت سواعد أبنائنا وبناتنا.. في كل شبر من أرض مصر.. تعمر وتشيد.. وتقيم بإذن الله للمجد قواعدا جديدة».

الرئيس السيسي يهنئ شعب مصر بذكرى 30 يونيو

وهنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية،صباح اليوم الأربعاء، الشعب المصري، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، حيث وجه الرئيس السيسي تحيته إلى الشعب المصري، مؤكدًا أنه في حياة الأمم والشعوب هناك أيامًا ليست كغيرها من الأيام، يكاد الزمن أن يتوقف عندها، ويتباطؤ دوران عجلة التاريخ، احتراماً لإرادة الأمة عندما تريد الحياة، والشعب عندما يرفض العبث بمقدراته ومستقبله

يوم 30 يونيو سيبقى خالدًا في وجداننا

وأشار الرئيس السيسي، أنه مرت على أمتنا العريقة أيام مثل تلك، قائلًا: «من بينها، بل ومن أمجدها.. يوم الثلاثين من يونيو ٢٠١٣.. الذي سيبقى خالداً في وجداننا.. جيلاً بعد جيل»